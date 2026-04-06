快訊

中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

整理包／鄭習會預計本周登場 歷次國共領導人會晤都談了什麼？指標看點一覽

明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：大家協力才能跨越挑戰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片
賴清德總統。圖/聯合報系資料照片

世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。賴清德總統今天表示，能在短時間內通過嚴謹審查，來自我們長期累積的制度與專業；台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

賴總統在臉書表示，連假最後一天，和大家分享一個好消息：世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。台灣重返亞洲唯一三大豬病非疫國。

賴總統說，能在短時間內通過嚴謹審查，來自我們長期累積的制度與專業；從監測到應變、從邊境到產業端，台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

賴總統表示，這項成果，屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴；衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員，以及投入其中的專家學者，因為各位的專業與堅持，我們才能成功守護台灣豬。

「同時，我也要感謝全體國人。」賴總統說，每一次出入境的自律配合、每一分對防疫工作的理解與支持，都是這道防線不可或缺的一部分。

賴總統表示，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰；未來，政府會持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際，讓台灣豬繼續在世界飄香。

非洲豬瘟 賴清德 動物

延伸閱讀

非洲豬瘟台灣重列非疫區 雲林：廚餘養豬不能走回頭路

WOAH核可台灣恢復非洲豬瘟「非疫區」 成亞洲唯一「三大豬病」非疫國

賴總統：有人認為與威權者握手就能換和平 但真和平不是低頭換來

賴總統：對和平要有理想 不能幻想

相關新聞

【即時短評】柯文哲案公播影片只占全案4% 剪輯過的影片能呈現全貌？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案言詞辯論、宣判影音大公開，是法院組織法修正通過後的首例，如此高度政治敏感案件，自然吸引目光，也讓瀏覽量飆升，眾人將公播影片當成「KP實境秀」在看，試圖理解審判實況，更好奇柯的「法庭人設」，成為近日熱門討論話題。

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

民眾黨前主席柯文哲因京華城案重判引發多方關注，這場審判前後歷455天，記者長期在法庭內實際觀察，即使羈押期間，柯文哲出庭時多數坐著直挺挺、緊盯眼前電腦上的紀錄；交保後更多數是在人群簇擁下現身法院，有了底氣的他，法庭陳述砲火猛烈，但不太聚焦法律爭點，不時點名檢察官說教，堪稱最愛Cue檢察官的被告。

台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：大家協力才能跨越挑戰

世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。賴清德總統今天表示，能在短時間內通過嚴謹審查，來自我們長期累積的制度與專業；台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

捲司法案件態度大不同…柯文哲開庭戲劇性表現 只有這號政治人物能一較高下

政治人物捲入司法案件，「政治迫害」是最常聽到的言論，但在法庭上展現的態度，卻也因人而異，民眾黨前主席柯文哲開庭時多次火爆嗆檢方，戲劇化程度，與前總統陳水扁當年為海角七億、二次金改等弊案開庭時的表現相比，精彩程度可說不相上下。

鄭麗文明赴陸 國民黨推宣傳影片強調「不要戰爭，只要和平」

國民黨主席鄭麗文明率團訪陸，繼國民黨中央發布「和平才能躺平」影片後，今天發布第二支影片，主題為「不要戰爭，只要和平」，片中以「和平」為名的路名、學校、車站、警局為素材，強調「不要戰爭只要和平，才是台灣最大共識」。

陳佩琪嗆明赴監院調扁帽工廠申報資料 駁「我們的錢」是犯罪自白

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地方法院一審判決17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，台灣的律法不用講求實質證據，只要「有人說」就能證明有犯罪，自己將在明天開工日到監察院，申請調閱扁帽工廠、小英商號及賴桑小舖的政治獻金申報資料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。