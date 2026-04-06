台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：大家協力才能跨越挑戰

世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。賴清德總統今天表示，能在短時間內通過嚴謹審查，來自我們長期累積的制度與專業；台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

賴總統在臉書表示，連假最後一天，和大家分享一個好消息：世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。台灣重返亞洲唯一三大豬病非疫國。

賴總統說，能在短時間內通過嚴謹審查，來自我們長期累積的制度與專業；從監測到應變、從邊境到產業端，台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

賴總統表示，這項成果，屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴；衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員，以及投入其中的專家學者，因為各位的專業與堅持，我們才能成功守護台灣豬。

「同時，我也要感謝全體國人。」賴總統說，每一次出入境的自律配合、每一分對防疫工作的理解與支持，都是這道防線不可或缺的一部分。

賴總統表示，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰；未來，政府會持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際，讓台灣豬繼續在世界飄香。