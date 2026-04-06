馬里蘭州務卿訪台 邀請台企赴美投資讓關係更緊密

正在台灣訪問的美國馬里蘭州務卿李鳳遷今天接受中央社專訪表示，台灣與馬里蘭州有數十年友誼、產業重心接近，尤其馬里蘭州具有世界級人才庫且臨近聯邦機構，地理位置具東岸國際優勢，邀請更多台企赴美投資，讓雙邊關係更緊密。

美國馬里蘭州州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）、州商務策略首席執行官史密斯（Judy Smith）來台參加7日登場的「台美經貿協議新架構：台灣企業赴美投資機會、挑戰、策略與非紅供應鏈新布局」論壇，並於今天接受中央社專訪。

馬里蘭州鄰近首府華盛頓特區，擁有距離美國中西部最近的大西洋港口（巴爾的摩港），進出口貿易興盛。有超過50家台灣企業，創造近6000個工作機會。

李鳳遷說明，馬里蘭州和台灣的產業重心接近，包括生命科學、網路安全，以及人工智慧（AI）、量子科學、航太等新興科技，這不僅提升雙方人民的生活品質與福祉，也創造許多商機和工作機會。

「台灣和馬里蘭州有數十年的友誼基礎」，李鳳遷強調，她此次來台，希望邀請台灣企業與投資者能赴馬里蘭州，這將讓馬里蘭州和台灣的關係更緊密。

去年底，馬里蘭州技術開發公司（TEDCO）與亞太投資與創新發展協會（TAIIDA）、SFIC集團簽約，TAIIDA和SFIC集團可提供最高5000萬美元投資資金，給TEDCO所核准的投資項目。

李鳳遷說，此計畫仍在初期計劃，更多細節需要釐清。而馬里蘭州已成功吸引國際企業，包括日本的日立（Hitachi）、英國的阿斯特捷利康（AstraZeneca）都在馬里蘭州設點；上週，韓國的三星生物（Samsung Biologics）位於馬里蘭州的工廠剪綵開張。

為吸引外資投資，馬里蘭州針對研發、生物科技領域以及創造工作機會等範疇，提供稅額抵減，另為先進製造業以及幹細胞研究提供資金，以促進企業赴該州投資。

史密斯指出，馬里蘭州政府每年依照科技、產業發展等重新檢視並調整各項計畫，最近可望新增員工訓練的節稅政策，且州政府也提供外商規範面的諮詢，此為一對一服務，協助企業制定投資計畫。

被問及台美對等貿易協定（ART）的影響，李鳳遷說，這對美國、台灣都有幫助，讓台灣跟馬里蘭州能夠深化合作，尤其雙方具有共同利益、共享價值以及目標，且馬里蘭州有許多華裔美國人的高階人才，他們很像雙邊的大使。

李鳳遷強調，馬里蘭州擁有世界級的教育機構，包括霍普金斯大學、馬里蘭州大學，亦是美國科學家最密集的州之一；加上馬里蘭州是食品藥物管理局、美國國家衛生研究院等聯邦管制和研究機構所在地，這讓企業進口、市場化過程更容易。

李鳳遷也歡迎長榮航空將在今年6月開啟直飛華盛頓的航線，「這將讓我們更加緊密，沒什麼比直航更能做到這點」。