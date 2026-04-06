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澳洲塔斯馬尼亞州財政廳長率團訪台 促進雙邊交流

中央社／ 台北6日電

澳洲塔斯馬尼亞州財政廳長阿貝茨今天率團訪台，期間將與中央及地方政府會面，外交部期盼訪團此行促進台澳雙邊的交流及友好關係。

外交部下午發布新聞稿指出，澳州塔斯馬尼亞州（Tasmania）財政廳長阿貝茨（Eric Abetz）率「澳洲塔州及維州訪問團」於6日至11日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將拜會台灣中央及地方層級的部會機關，也將赴新竹及中南部等地區參訪。

外交部表示，澳洲為印太地區重要理念相近國家，台澳兩國在經貿、教育、科技及人員往來等領域互動密切。外交部期盼此次訪團在台期間能進一步了解台灣，並與台灣持續深化合作，共同促進台澳雙邊的交流及友好關係。

新竹 印太 澳洲

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