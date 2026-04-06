【即時短評】柯文哲案公播影片只占全案4% 剪輯過的影片能呈現全貌？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案言詞辯論、宣判影音大公開，是法院組織法修正通過後的首例，如此高度政治敏感案件，自然吸引目光，也讓瀏覽量飆升，眾人將公播影片當成「KP實境秀」在看，試圖理解審判實況，更好奇柯的「法庭人設」，成為近日熱門討論話題。

為讓審判公正透明，法院審理一般案件時，民眾可以自由旁聽，但受限於時間、工作等因素，鮮少有人會真正走進法庭了解訴訟過程。京華城案審理期間，各家媒體幾乎場場不缺席，固定每周二、四從上午9點半旁聽至下午約6點，案件進入言詞辯論，更是連續兩周每日開庭，長期聽庭獲取的資訊，與民眾透過公播影片「走進」法庭關注的重點，有所不同。

柯文哲身為政黨第三勢力領袖，一舉一動、一言一行都是受矚目的焦點，也是流量來源；公播影片一上架，立即成為網友的素材，持續被剪輯、格放、加字幕，製成各式短影音和迷因，充斥在各大社群及自媒體。

資訊爆炸、數位科技盛行的時代，經過後製的影片快速流傳，成功發酵引發輿論的是柯文哲聆判的表情、聽沈慶京律師論述時燦笑顫抖又揮拳、柯哽咽說「我家沒有傭人」及「陳佩琪跪著擦地」、黃國昌在旁聽席開嘴睡覺的畫面。

檢辯雙方部分，焦點則在檢察官廖彥鈞論告被讚譽為「台版HERO」木村拓哉、主任檢察官林俊廷稱柯是「自行車手」、柯委任律師鄭深元忘情拍手、律師當庭播放柯搭公車、騎腳踏車的照片等情，與案情無關的「花絮」既輕鬆又有趣，加上影像聲音的加成，順其自然變成最吸引民眾觀看的內容。

然而，法院審理過程中，檢辯雙方花大篇幅論述的爭點，包括京華城依都市計畫法第24條申請並獲得容積獎勵是否違法？讓京華城創設容積獎勵項目是否牴觸台北市土地使用分區管制自治條例等，牽涉的法令與相關解釋太過專業且枯燥，非大眾能輕易理解、討論，自然無法成為閱聽眾注目的焦點。

京華城案審理長達一年，公開播送的言詞辯論、宣示判決僅兩個禮拜，占整個過程不到4%，加上各方剪接後製，能呈現出的「真實」更少、更片段了些，這也是法庭公播是否等於讓民眾接近「真相」，是有極大疑慮存在的。

公播與實際旁聽的不同，也在於氣氛、節奏，訴訟審判是漫長的過程，不能暫停也不能快轉，旁聽可體會檢辯相互攻防的緊繃、當事人的情緒起伏、證人證述的語氣，更能深入理解案件，是影片無法凸顯的「完整感」，大眾是「觀看」事件，而記者在現場則是「理解」案件，拼湊新聞所需的脈絡。

法庭本是講求證據、辯論法理之處，加上攸關自身清白、刑度輕重，不管是政治人物或一般被告，因有罪無罪、輕判重判的生殺大權，掌握在法官手上，多數人出庭交由具有法律專業的律師說明，就算辯解也多半中規中矩、態度委婉，畢竟，司法案件，終究還是要交由證據判案，判決理由能否說服大眾，也自有公評。