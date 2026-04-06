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捲司法案件態度大不同…柯文哲開庭戲劇性表現 只有這號政治人物能一較高下

聯合報／ 記者林孟潔蕭白雪／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金等案到法院開庭時，常在法庭上出現激動言語。 本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金等案到法院開庭時，常在法庭上出現激動言語。 本報資料照片

政治人物捲入司法案件，「政治迫害」是最常聽到的言論，但在法庭上展現的態度，卻也因人而異，民眾黨前主席柯文哲開庭時多次火爆嗆檢方，戲劇化程度，與前總統陳水扁當年為海角七億、二次金改等弊案開庭時的表現相比，精彩程度可說不相上下。

法庭是講證據、論法理之處，庭內須完全尊重法官的訴訟指揮，加上攸關自身清白、刑度輕重，政治人物深怕有所差池，出庭表現大多中規中矩、態度委婉。

例如前總統馬英九，不管是參選總統前，因台北市長任內的特別費案，或是卸任總統後遭起訴的「三中案」，每次出庭，他總是西裝筆挺、面帶微笑步入法庭，但在法庭內的發言多是照本宣科，甚至還可以看到他拿出預先寫好的講稿，態度不卑不亢，最常聽到他在法庭上說的話是：「我交由律師回答」。

六年前爆發的藍綠立委集體收賄案，蘇震清、廖國棟、陳超明法庭內也是低姿態，除有人哽咽極力喊冤外，並無其他特殊舉動，法庭上的攻防同樣多交給律師答辯。

新竹市長高虹安因立委時期的助理費案多次出庭，在法庭上的展現出的態度，看似堅定但也循規蹈矩，更不用說二審合議庭法官開庭講求「效率」，讓她幾乎沒有多少發言機會。

然而，柯文哲開庭時則可看出政治人物不同性格，他曾主動拿麥克風插話、舉手爭取發言機會，不僅多次當庭嗆罵檢察官，也曾在休庭時怒砸水杯、資料，在談及羈押心路歷程，一度哭到說不出話，相較近年來其他上法院的政治人物，可謂是個性最鮮明、最戲劇化的一位。

能跟柯文哲相比的，或許只有前總統陳水扁，當年他被羈押時，為求法官讓他交保，在一、二審數度打出悲情牌，不但曾說他被關到腳軟、甚至為了希望法官交保，當庭出現顫抖樣；多次放低姿態向法官表態，願意軟禁在家、甚至配戴性侵害犯用的電子腳環、交出護照。

不過，當確認無法交保時，陳水扁也曾當庭嗆法官：「很多事情要適可而止，不要太過分」。陳水扁也跟柯文哲一樣，為了強調自己沒有貪汙，提及家人日常生活狀況，例如針對國務機要費中許多被認定私人支出而遭起訴貪汙，陳水扁有次在高院開庭時曾語出驚人地說，大家知道總統睡覺前在做什麼嗎？總統官邸蚊子多，只要房間裡有一隻蚊子，妻子吳淑珍就睡不著，所以他每天睡覺前，至少要花一小時打蚊子，因此官邸每個房間都有電蚊拍，他沒想到竟然會被檢方指控是貪汙證據。

此外，陳水扁還能細數每次選舉過程、曾交給誰多少錢、籌辦那些競選大型活動、那次選舉誰拿到多少票等，都可如數家珍。

台北地院審理柯文哲案，柯文哲妻子陳佩琪（左二）、柯媽何瑞英（中）曾到庭旁聽。</p><!--10--><p> </p><p> 本報資料照片
台北地院審理柯文哲案，柯文哲妻子陳佩琪（左二）、柯媽何瑞英（中）曾到庭旁聽。

本報資料照片

前總統陳水扁當年因國務機要費、海角漆藝等案件遭起訴，在法庭上經常慷慨陳詞。 本報資料照片
前總統陳水扁當年因國務機要費、海角漆藝等案件遭起訴，在法庭上經常慷慨陳詞。 本報資料照片

民眾黨 柯文哲 陳水扁 三中案

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