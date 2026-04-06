國安局揭陸對台操作手法 中共採挖角竊密、購管制品以突破科技圍堵

國安局今天示警，中共為突破科技圍堵，將重點拉攏台灣人工智慧（AI）、半導體等高科技產業赴中設廠，並採迂迴管道挖角人才、科技竊密及收購管制貨品等手段，謀取台灣先進製程晶片等關鍵核心技術與產品。

立法院外交及國防委員會8日邀請國家安全局長蔡明彥進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，報告書下午已送抵立法院。

國安局表示，對台統戰交流方面，中共延續去年紀念二戰敘事，今年「兩會」加大推廣宣傳設立「台灣光復紀念日」，意圖渲染「台灣回歸」、混淆國際視聽，同時採取「區隔化」統戰策略，透過舉辦論壇、參訪等交流活動，拉攏台灣各界人士赴中，藉機宣傳對台政策及「促融促統」。

跨境鎮壓方面，國安局指出，中共近年為凸顯打擊台獨推出系列「懲獨」措施，並揚言可域外執法，圖謀藉由跨境鎮壓舉措在台灣製造恐慌與對立，形塑對台「治理」假象，削弱台灣主權地位。

國安局表示，相關操作手法包括，設立舉報機制、立案懸賞、通緝台灣民眾，並利用協力者散布武統爭議訊息製造恐慌，以及派員來台滋擾進行落地威脅。至於滲透竊密方面，中共為刺蒐國防及政府機敏資訊，以投資、經商或金酬等利益，引誘台灣退役人員接觸現役軍人。

國安局說，接觸方式也以網路平台為媒介，利誘尋求借貸現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。去年迄今年3月，起訴共諜案人數計58人，其中現、退役軍人計32人，占比約55%。

在「經貿融台」方面，國安局表示，中共依「十五五」規畫，置重於拉攏台灣AI、半導體、精密機械等高科技產業赴中或留中設廠，並持續透過迂迴管道人才挖角、科技竊密及收購管制貨品，謀取得台灣先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，以突破國際科技圍堵。