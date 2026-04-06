快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局揭陸對台操作手法 中共採挖角竊密、購管制品以突破科技圍堵

中央社／ 台北6日電
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片

國安局今天示警，中共為突破科技圍堵，將重點拉攏台灣人工智慧（AI）、半導體等高科技產業赴中設廠，並採迂迴管道挖角人才、科技竊密及收購管制貨品等手段，謀取台灣先進製程晶片等關鍵核心技術與產品。

立法院外交及國防委員會8日邀請國家安全局長蔡明彥進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，報告書下午已送抵立法院。

國安局表示，對台統戰交流方面，中共延續去年紀念二戰敘事，今年「兩會」加大推廣宣傳設立「台灣光復紀念日」，意圖渲染「台灣回歸」、混淆國際視聽，同時採取「區隔化」統戰策略，透過舉辦論壇、參訪等交流活動，拉攏台灣各界人士赴中，藉機宣傳對台政策及「促融促統」。

跨境鎮壓方面，國安局指出，中共近年為凸顯打擊台獨推出系列「懲獨」措施，並揚言可域外執法，圖謀藉由跨境鎮壓舉措在台灣製造恐慌與對立，形塑對台「治理」假象，削弱台灣主權地位。

國安局表示，相關操作手法包括，設立舉報機制、立案懸賞、通緝台灣民眾，並利用協力者散布武統爭議訊息製造恐慌，以及派員來台滋擾進行落地威脅。至於滲透竊密方面，中共為刺蒐國防及政府機敏資訊，以投資、經商或金酬等利益，引誘台灣退役人員接觸現役軍人。

國安局說，接觸方式也以網路平台為媒介，利誘尋求借貸現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。去年迄今年3月，起訴共諜案人數計58人，其中現、退役軍人計32人，占比約55%。

在「經貿融台」方面，國安局表示，中共依「十五五」規畫，置重於拉攏台灣AI、半導體、精密機械等高科技產業赴中或留中設廠，並持續透過迂迴管道人才挖角、科技竊密及收購管制貨品，謀取得台灣先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，以突破國際科技圍堵。

立法院 二戰 國家安全

延伸閱讀

北京「先打台灣牌再打美國牌」 學者：台灣內部政治攻防加劇

設點滲透 胡潤知名陸企違法在台挖角

經濟日報社論／美中對立下 台灣要找發展策略

鄭麗文應邀率團訪中　邱垂正籲守護國家主權尊嚴

相關新聞

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

民眾黨前主席柯文哲因京華城案重判引發多方關注，這場審判前後歷455天，記者長期在法庭內實際觀察，即使羈押期間，柯文哲出庭時多數坐著直挺挺、緊盯眼前電腦上的紀錄；交保後更多數是在人群簇擁下現身法院，有了底氣的他，法庭陳述砲火猛烈，但不太聚焦法律爭點，不時點名檢察官說教，堪稱最愛Cue檢察官的被告。

捲司法案件態度大不同…柯文哲開庭戲劇性表現 只有這號政治人物能一較高下

政治人物捲入司法案件，「政治迫害」是最常聽到的言論，但在法庭上展現的態度，卻也因人而異，民眾黨前主席柯文哲開庭時多次火爆嗆檢方，戲劇化程度，與前總統陳水扁當年為海角七億、二次金改等弊案開庭時的表現相比，精彩程度可說不相上下。

【即時短評】柯文哲案公播影片只占全案4% 剪輯過的影片能呈現全貌？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案言詞辯論、宣判影音大公開，是法院組織法修正通過後的首例，如此高度政治敏感案件，自然吸引目光，也讓瀏覽量飆升，眾人將公播影片當成「KP實境秀」在看，試圖理解審判實況，更好奇柯的「法庭人設」，成為近日熱門討論話題。

鄭麗文明赴陸 國民黨推宣傳影片強調「不要戰爭，只要和平」

國民黨主席鄭麗文明率團訪陸，繼國民黨中央發布「和平才能躺平」影片後，今天發布第二支影片，主題為「不要戰爭，只要和平」，片中以「和平」為名的路名、學校、車站、警局為素材，強調「不要戰爭只要和平，才是台灣最大共識」。

陳佩琪嗆明赴監院調扁帽工廠申報資料 駁「我們的錢」是犯罪自白

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地方法院一審判決17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，台灣的律法不用講求實質證據，只要「有人說」就能證明有犯罪，自己將在明天開工日到監察院，申請調閱扁帽工廠、小英商號及賴桑小舖的政治獻金申報資料。

穩定民生專案會議 卓揆要求確保產銷秩序、啟動航空用油補助

中東戰事衝擊國內民生經濟，行政院長卓榮泰今（6）日指出，針對物價平穩，須優先關注產銷秩序正常，請經濟部要求並協調中油和台塑，務必穩定生產各相關原物料，交通部也依現行規定啟動針對航空用油的補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。