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穩定民生專案會議 卓揆要求確保產銷秩序、啟動航空用油補助

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中東戰爭持續延燒，行政院長卓榮泰關注相關情事。圖／聯合報系資料照片
中東戰爭持續延燒，行政院長卓榮泰關注相關情事。圖／聯合報系資料照片

中東戰事衝擊國內民生經濟，行政院長卓榮泰今（6）日指出，針對物價平穩，須優先關注產銷秩序正常，請經濟部要求並協調中油和台塑，務必穩定生產各相關原物料，交通部也依現行規定啟動針對航空用油的補助。

行政院今日中午舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，由發言人李慧芝主持，政務委員陳時中、林明昕、國發會主委兼政務委員葉俊顯，衛福部長石崇良、法務部次長馮成、經濟部次長何晉滄與會。

李慧芝會中轉述，卓榮泰在專案會議中指出，針對中東情勢，目前該地區還有一些特別需要關注的國人，會盡全力安排，不會有安全疑慮。但因戰爭持續進行，也要呼籲國人不要前往中東地區，避免各種意外發生。

針對物價平穩，卓榮泰指出，最優先要處理的就是產銷秩序的正常，請經濟部必須要求並協調中油和台塑，務必穩定生產各個相關的原物料，並且加強獲取更多貨源，包括油、輕油的貨源，增加供應，務求物價平穩。

卓榮泰續指，也請衛福部必須掌握各項醫材製產貨源、原料供貨務必無虞，請公會協助未來各種產製的原物料的供應；另外，農委會對肥料及農漁用油，依現在規定進行各項安定農漁民措施，交通部也依現行規定啟動航空用油補助。

另外，為避免市場出現非法囤積及哄抬情形，卓榮泰指示，將以聯合稽查先行方式嚇阻，並且後續觀察一段時間。如果非法行為層出不窮，且違規情形嚴重，會再研議更積極作為，政府也會持續積極因應整個中東情勢變化，確保物價穩定以及民生的安定。

行政院 法務部 經濟部

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