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鄭麗文明訪陸 美眾議院共和黨議員訪台將會晤賴總統談台海情勢

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導

國民黨主席鄭麗文明（7日）啟程訪陸，「鄭習會」將登場。與此同時，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（Republican Study Committee, RSC）國家安全任務小組主席納恩（Zach Nunn, R-IA）率聯邦眾議員訪台，訪團在台期間將會晤賴清德總統及拜會我國政府高層，雙方將就台美關係、區域安全、經貿合作及台海情勢等議題交換意見。

外交部今天表示，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組主席納恩率領費茲傑羅（Scott Fitzgerald, R-WI）、芙朵恰克（Julie Fedorchak, R-ND）及施瑞夫（Jefferson Shreve, R-IN）等聯邦眾議員，於4月5日至11日訪問台灣。

外交部指出，訪團在台期間將晉見賴總統及拜會我國政府高層，雙方將就台美關係、區域安全、經貿合作及台海情勢等議題交換意見。外交部長林佳龍對訪團於「台灣關係法」立法47周年前夕來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。

「共和黨研究委員會」為美國聯邦眾議院規模最大的保守派次級團體，其所屬「國家安全任務小組」負責共和黨研究委員會內的國家安全相關政策議題，並以「實力帶來和平」理念為核心，聚焦因應中國、俄羅斯及伊朗等帶來的國家安全挑戰。

外交部表示，納恩長期關注台美安全合作及經貿往來，去年曾與跨黨派國會議員共同提出「強化美國市場免於中國軍事侵略法案」及「美台國防創新夥伴法案」等友台法案，展現其促進台美合作及反制中國威脅的堅定立場。

林佳龍表示，台灣與美國互為重要經貿夥伴，雙方並在安全、科技及供應鏈韌性等領域持續深化合作。台灣將在既有良好基礎上，穩健推進台美互惠互利的夥伴關係，並持續與美國及其他理念相近國家攜手合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

國民黨 台美關係 賴清德

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