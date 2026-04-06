土方之亂中央規畫台北港設土方暫置區地方反彈 侯友宜：應充分溝通

中央規畫於台北港設置土方暫置區，引發八里在地居民與民代質疑與反對。新北市長侯友宜今表示，土方處理確實面臨挑戰，中央與地方需共同面對，但在推動前應充分與地方溝通，並兼顧交通、環境與居民權益，才能達到雙贏。

中央規畫於新北市八里區台北港設置土方暫置區，作為雙北公共工程土方去化空間，在地議員與居民質疑，暫置區恐帶來大量砂石車進出，造成交通壅塞與安全疑慮，同時衍生噪音、揚塵等環境問題，影響居住品質，要求市府提出明確配套與回饋機制。

侯友宜上午出席淡水龍山寺觀世音菩薩聖誕參拜活動時指出，台北港作為土方暫置區，是中央在整體土方調度困難下所做的規畫，地方政府會配合面對相關問題。不過，他強調，在地居民的聲音不可忽視，尤其八里地區對交通負荷、環境影響以及生活品質的疑慮，都需要被妥善回應。

侯友宜表示，相關政策在推動前，應就可能造成的影響進行完整評估，並提出具體配套措施與回饋方案，降低負面衝擊。他認為，唯有在充分溝通與配套下，才能讓工程順利推動，同時保障在地民眾權益。

對於外界反對聲浪，侯友宜重申，中央在規畫相關設施前，應與地方政府及居民充分溝通，「一起解決目前所面臨的困境」，讓政策執行與地方發展取得平衡。