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暴雨成災還在講總預算 侯友宜回應卓榮泰：救災優先政治攻防
卓榮泰日前透過臉書發文表示，汛期將至，但中央政府總預算尚未完成三讀，若相關預算無法動支，將影響政府即時因應災情能力。他並已指示各部會掌握災情、做好應變準備。
侯友宜上午出席淡水龍山寺觀世音菩薩聖誕參拜活動，針對卓榮泰說法做出回應，指出面對災害發生，政府最重要的是第一時間啟動應變機制，將救災與防災工作做好，確保民眾安全。他強調，當民眾處於災害衝擊之中，政府更應展現效率與行動力，「好好打拚，把救災救好才是最重要的」。
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