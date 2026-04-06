暴雨成災還在講總預算 侯友宜回應卓榮泰：救災優先政治攻防

桃竹苗地區近日暴雨成災， 行政院長 卓榮泰呼籲盡速審議中央總預算，指若預算未通過，恐影響災損金與第二預備金動支， 新北 市長 侯友宜 今回應，救災與防災應放在第一位，不能與政治攻防或預算審議混為一談，「一切以救災為最大的考量」。

卓榮泰日前透過臉書發文表示，汛期將至，但中央政府總預算尚未完成三讀，若相關預算無法動支，將影響政府即時因應災情能力。他並已指示各部會掌握災情、做好應變準備。

侯友宜上午出席淡水龍山寺觀世音菩薩聖誕參拜活動，針對卓榮泰說法做出回應，指出面對災害發生，政府最重要的是第一時間啟動應變機制，將救災與防災工作做好，確保民眾安全。他強調，當民眾處於災害衝擊之中，政府更應展現效率與行動力，「好好打拚，把救災救好才是最重要的」。