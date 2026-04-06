賴清德返核捅基本盤馬蜂窩？他曝民調：最鐵一群都無法說服

總統賴清德日前宣布核二核三具重啟條件，近日傳出連與賴較友好的派系都大動肝火，認為總統又「爆衝」，衝擊年底選舉。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安曝美麗島電子報民調，指賴清德這次重啟核電說，可是捅了綠營基本盤馬蜂窩。

陳說，即使府院黨聲稱重啟核電不違背非核家園政策，但事實上，從美麗島最新民調來看，「連綠營自己人都不全然買單這樣的說法。」

陳引民調數據說，泛綠支持者裡，只有不過半的42.7%認為賴清德重啟核電不算推翻民進黨反核立場。簡單來說，賴的蒼白辯解，連最鐵的那一群都無法說服。

從總體數據來看，目前有高達63.2%的民眾認為核電利大於弊，僅18.7認為弊大於利，但泛綠群眾卻是所有政治立場裡最反核的一群。

「拆非核神主牌，賴清德捅泛綠馬蜂窩！」陳冠安說，賴清德日前重啟核電，引發各界非議。民進黨從創黨以來，反核就是與台獨、廢死齊平的三大神主牌。不只是賴清德本人，包括這次參選2026首長的綠營參選人們，也有大量反核言行。所以當賴政府宣布重啟核電之後，不只藍營質疑、白營質疑，甚至連綠營都出現質疑。

陳說，因此，賴清德這次重啟核電，可以說是捅了綠營基本盤馬蜂窩。甚至為過去反核的綠營參選人，包括蘇巧慧、何欣純等人，挖了一個大坑。如今台北桃園提名還懸而未定，檯面名單又讓泛綠基層憂心忡忡，也就不意外，綠營已有聲音要賴清德若年底大敗就辭黨主席下台。