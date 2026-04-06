轉型正義意涵場址 賴總統出席義光教會揭牌

「林宅血案」今年屆滿四十六周年，賴清德總統昨出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，根據相關調查與情資報告，林宅血案是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。

「又說國家機器？現在是誰執政？要怎麼掩蓋真相？」針對賴清德總統的說法，國民黨立委林思銘質疑，賴總統又在政治操作，從陳水扁、蔡英文到賴清德，民進黨已經執政快廿年，所謂「不公不義」還查不出來？根本就是在進行政治操作，想要抹黑過去國民黨。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，透過追求轉型正義的過程，進而理解自由民主的珍貴，這是重要的歷史工程；不過，為政者也有責任帶領台灣社會走向和解與共生，而非只是停留在遺憾與傷痛，更不應撕裂與仇恨。

一九八○年二月廿八日發生林宅血案，當時美麗島事件被告林義雄六十多歲的母親游阿妹及七歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遇刺殺身亡，九歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破。義光教會過去是林宅血案現場，去年六月提出申請設置具轉型正義意涵場址，成為民間自主申請首例。

林義雄昨未現身，官方並未說明原因。但據了解，林義雄近年因健康因素，除了逐漸淡出政壇，也鮮少出席公開活動。

賴總統昨致詞表示，林宅血案是威權政府侵害人權，最黑暗沉痛的一頁。他上任後要求加速政治檔案開放，追查真相。在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可知道，製造林宅血案的目的，不外乎是嚇阻黨外活動、強化社會控制，且根據一九八○年國安局的情資報告，當時對於林宅血案，已排除由黨外人士、台獨人士、以及國際有關組織等行凶的可能；歷年的調查和分析都呈現出，威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。