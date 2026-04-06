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新聞眼／選戰尚未分出勝負 人民先輸掉未來

聯合報／ 本報記者張曼蘋黃婉婷

年底將有地方選舉，朝野已展開民生法案「加碼競賽」。行政院挾行政優勢，投入千億元預算狂撒民生利多；在野黨仗恃立院朝小野大生態，既為軍公教討福利、也大打育兒牌。朝野競相加碼，不無選舉考量，卻缺乏政策討論，到頭來，仍是全體國民共同埋單。

表面上來看，朝野都在替弱勢、軍公教與年輕家庭爭福利，背後瞄準的，卻是各自的選票板塊。民進黨政府提高弱勢補助、老農津貼，推出減稅福利、放寬外籍家庭幫傭申請制度，除為穩住中南部與基層支持，還要拓展青年、婚育家庭選票；藍白主打軍公教、警消與育兒政策，則看準傳統支持者與年輕家庭。不分朝野，都不願在選舉前落於人後。

朝野合作、共推福國利民法案，本是全民之福；但一旦成了為選票開支票，政策是否務實、能否落實，已不是政治人物最在意的事。朝野都清楚，法案能不能執行是一回事；能否在選前搶到「替人民爭取」話語權，才是關鍵。

當朝野在提案功勞上爭輸贏，公共政策逐漸從「如何做」的比好，變成「誰來做」的討好，已難理性討論。同樣是增加社福支出，行政院方案被綠營包裝成「照顧人民」，在野黨版本卻被批評是「大撒幣」；反之，在野黨看待行政院的法案，也是如此。

正常情況下，民生法案原本應討論的是財源、永續性與優先順序，畢竟政策若缺乏長遠規畫，一旦成常態支出，墊高後便難以回頭，如今卻被朝野簡化成互扣帽子的意識形態之爭。

治理國家，不該慷納稅人之慨或將國庫視為選舉提款機。若政黨心中只有選票，而無財政紀律，這場肉桶法案的加碼戰，只怕選戰還未分出勝負，人民就先輸掉未來。

民進黨 軍公教 行政院 政治

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