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稅收成長衰退 學者：舉債拚政績不妥

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／台北報導

年底選戰將至，朝野紛紛拋出肉桶法案，行政院主攻育兒、社福，在野黨也共推「台灣未來帳戶」。有學者認為，稅收成長衰退，政府還舉債拚政績不妥；也有學者認為，應將預算做整體規畫，才能讓民眾整體受益。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝分析，選舉年會提這類法案是正常，但也要看財政情況，去年經濟成長率高達百分之八，稅收成長卻僅有百分之零點三，這就是一個警訊，而此情況下還編列眾多特別預算，如行政院版軍購特別條例草案匡列一點二五兆元，政府應說清楚錢從哪來，否則立法院應設法減少。

黃耀輝認為，現在低薪及少子化，政府卻還舉債來亂花錢，不肖政府讓年輕人債台高築，是欠下個世代一個公道；與其讓政府亂花錢，不如讓這些錢給未來年輕人一個希望，以應對未來低薪及可能成長的稅收，這也是一種世代正義。

對於在野黨共推「台灣未來帳戶」，輔仁大學及高雄醫學大學合聘教授陳宜民表示，為孩子儲備自立資本，打造公平資產起跑線，建立可預期且可累積的資產支持方案，是國家對未來勞動力與社會穩定的長期投資。台大社工系名譽教授鄭麗珍說，資產累積有益兒童發展；但若想透過兒童帳戶解決少子化問題，則待進一步研議作法。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳認為，未來帳戶並沒有縮減貧富差距的功能，且對生活費都捉襟見肘的低薪家庭，政府提供減稅誘因毫無意義；高收入者透過存入小孩帳戶實質減稅，資金還能長大，這類政策若無嚴格適用對象與排富機制，只會變成另一種形式的普發現金。

東吳大學社會系教授葉崇揚舉例，各國經驗均顯示現金補助對於解決少子化的效果有限，只會加大貧富差距。

黃耀輝 行政院 立法院 台灣

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