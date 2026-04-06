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朝野提「肉桶法案」競拋利多 互批撒幣

聯合報／ 記者黃婉婷劉懿萱張曼蘋蔡晉宇李成蔭林銘翰／台北報導

今年底有「九合一」地方選舉，朝野攻防從口水戰轉向民生利多。行政院今年端出育兒補助、調高社福津貼，國庫因此增加近千億支出，在野黨除在立法院通過軍人加薪、停砍年金等法案，藍白也共拋「台灣未來帳戶」，肉桶法案的加碼競賽已悄悄開打。

盤點行政院今年推出的新制，包括生育補助每胎補到十萬元、婚育宅租金補貼加碼、文化幣擴大發放、運動幣，預算已上看三百九十億元，後續也將推健康幣、客家幣。

再加計政院近期拍板的老農津貼、六大社福津貼、國民年金加碼等社福法案，今年將再追加三百六十四億元；未來國家每年固定支出也因此提高一千八百廿七億元。

面對行政院推出「大禮包」，在野黨也不示弱，除先前鎖定軍公教推出薪資加碼、退休金停砍等法案，藍白也共推「台灣未來帳戶」由政府撥款為新生兒儲備發展基金，預計十三年投入約四五○○億元。

國民黨立委林思銘直言，民進黨選舉年大撒幣，亂花預算綁樁，治國無能就想搞這些小確幸，但這些做法都是選舉考量，而非真的想為百姓好，更非為國家長遠規畫作打算，僅是炒短線做法。

民進黨人士則說，前總統蔡英文上任以來，每年歲計盈餘都有增加，近年共增加逾一兆元，國家財政好，政府自然更有餘力做社福政策，且執政黨推出政策有經財源試算，諸如○到六歲國家養、婚育津貼、老農津貼都具體可行，反觀在野齊頭式開支票，拖垮國家財政為選戰謀取政治利益，不能只短期「大撒幣」。

「執政黨為國防可以編一點二五兆元，難道台灣未來帳戶一年三百五十億元拿不出來？」國民黨人士批評，軍公教是藍營傳統票倉，執政黨不編預算、不副署，讓藍營在年底選戰拿不出成績。該人士也擔憂，對於在野主推的法案，政院恐都不會副署，兩邊為年底選戰累積相罵本。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，朝野可共推福國利民法案，希望賴政府放下黨派歧見，不能因為在野黨主推就說是「大撒幣」，執政黨推動就是照顧人民，若如此雙標，人民不會接受。

政院 立法院 育兒 社福 藍營

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