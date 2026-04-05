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總預算沒審就救不了災？ 國民黨團批賴政府把災民當肉票

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

清明時節強降雨導致竹苗及中部地區豪雨成災，行政院長卓榮泰昨天喊話在野速審總預算，好讓政府因應。國民黨立法院黨團回應，請賴清德總統、卓榮泰別再騙，政府救災依法可優先調度經費救災，況且新興計畫預算已過，「請賴政府別把災民當肉票，更別把救災當護航總預算的遮羞布」。

國民黨團直呼「豪雨救災預算不受影響，賴清德、卓榮泰別再騙」，救災如救火，現有經費絕對夠用，行政院應立即撥款投入重建，否則就是瀆職。面對災民的無助，賴總統與卓榮泰不思盡速救災，竟異口同聲恐嚇全民，嚴厲譴責這種將天災當政治談判籌碼的行為。

國民黨團批評，這就是民進黨的政治勒索話術，真相就是「救災有法源依據，錢可以依法先用」，救災根本不需要等新年度總預算三讀，依據「災害防救法」第57條第2項明文規定，面對災害應變與復原重建，若原編經費不足，政府完全可以啟動「移緩救急」，優先調度其他經費來救災。該項規定直接排除「預算法」第62條與第63條經費流用的限制，中央隨時可以合法調度救命錢。

國民黨團還說「新興計畫預算已過，錢早就在口袋裡」，政府手握充足資源，有錢不用，卻站在淹水的街頭怪罪在野黨依法監督預算？把救命錢鎖在行政院的金庫裡，看著災民受苦，再雙手一攤帶風向說「立法院不給錢」，這不是預算卡關，這是行政怠惰，更是徹頭徹尾的瀆職。請賴政府立刻收起政治算計，依法啟動「移緩救急」撥款，請把錢用在刀口上，別把災民當肉票，更別把救災當成護航總預算的遮羞布。

國民黨立法院黨團批賴政府把災民當肉票。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團批賴政府把災民當肉票。圖／國民黨團提供

立法院 行政院 賴清德 國民黨 總預算

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