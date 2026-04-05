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傳綠營「返核」選前不攤牌 中部藍委齊轟：選舉考量非常可笑
「返核」議題持續發燒，民進黨內傳定調選前不攤牌，國民黨立委齊轟民進黨選舉考量。國民黨立委廖偉翔批評，能源政策攸關國家發展與民生穩定，不應淪為選舉操作工具；國民黨立委羅廷瑋也說，中部「用肺發電」是血淋淋現況，呼籲民進黨痛定思痛、亡羊補牢。
民進黨人士透露，府院黨已定調，核電議題就是回歸到「三原則」，強調目前現狀就是零核電，民進黨沒有政策轉彎，但另一方面核安會、台電對核二、三廠的評估作業也不會暫停，一切依法行政，不過後半部分將低調進行，避免在選前再被外界誤解為民進黨政府宣示重返核電。
廖偉翔指出，民進黨長期以來高舉反核立場，卻在選舉前夕刻意模糊政策方向，所謂「選前不攤牌」，本質上就是為了選票考量，不願對人民說實話，嚴重侵蝕政策的透明度與政府的公信力。能源政策攸關國家發展與民生穩定，不應淪為選舉操作工具，更不能「像月亮一樣，初一十五不一樣」。
廖偉翔進一步表示，民進黨堅持反核政策的結果，已讓民眾承受多重壓力，包括通膨急遽升溫、電價不斷調漲、產業用電成本增加，以及燃煤發電所帶來的空氣汙染與健康風險。這些實際存在的民生問題，政府是否真正放在心上，值得高度質疑。
羅廷瑋也說，中部人因為民進黨的錯誤能源政策，已經被荼毒十年，眾多人罹患肺腺癌，「用肺發電」一詞就是血淋淋的現況，而民進黨卻以選舉為考量「選前不攤牌」，這真的非常可笑，民進黨竟然不是以經濟、民生用電需求，甚至不是以中部人健康為前提，而是一切都害怕自己神主牌在選前動搖，這種行為讓中部人錯愕，更是優先犧牲了中部人的健康，呼籲民進黨痛定思痛、亡羊補牢。
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