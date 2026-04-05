快訊

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

聽新聞
0:00 / 0:00

吳沛憶談核電：具重啟條件與要重啟 絕對是兩件事

中央社／ 台北5日電

總統賴清德日前指核電具備重啟條件，引發討論。民進黨立委吳沛憶今天指出，核電「具備重啟」條件跟核電「要重啟」，絕對是兩件事，且還要找到存放核廢料地點以及社會共識。

吳沛憶下午出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，她在場外接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待賴總統拋出核電具備重啟條件，且有綠營人士認為台灣最新民意對核電態度正在轉變，其中反核陣營指標人物林義雄被說是關鍵，這是否代表核電議題有解。

吳沛憶回應說，林義雄曾為了反核發起絕食，她當時還是學生也和同學坐在義光教會，一起綁黃絲帶聲援行動，整個反核運動就是希望台灣社會要有充分的民主。

她表示，核廢料若未經過民主程序，就強制決定放在哪個縣市，這就代表民主倒退，因此核廢料該怎麼解決，社會一定要有共識，而環境保護也是全球趨勢，所以政府有責任推動；至於核電具備重啟條件跟核電要重啟，絕對是兩件事。

吳沛憶說，核電若要重啟，必須通過安全標準、找到地方放核廢料，更需有社會共識。

她以新北的核二廠指出，新北市政府過去反對核二「乾貯場」，目前「乾貯場」開始試運轉，甚至還沒拿到正式使用執照，只是作為燃料棒暫時儲存的地方；而台電迄今仍找不到最終處置場地點，且新北市政府也不同意。

至於未來該如何討論核電相關議題，吳沛憶表示，現在確實存在有相關辦法，政府有責任讓社會大眾知道法規，但是否未來可通過審查，就一定是採最高標準的安全檢測以及最嚴謹的條件。

民進黨 賴清德 林義雄 吳沛憶 核電

延伸閱讀

卓揆：不放棄任何電力來源

圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

核電重啟議題　卓榮泰：在核安三原則下按程序走

藍要卓榮泰提重啟核電專案報告　立院逕付二讀交協商

相關新聞

賴清德返核捅基本盤馬蜂窩？他曝民調：最鐵一群都無法說服

總統賴清德日前宣布核二核三具重啟條件，近日傳出連與賴較友好的派系都大動肝火，認為總統又「爆衝」，衝擊年底選舉。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安曝美麗島電子報民調，指賴清德這次重啟核電說，可是捅了綠營基本盤馬蜂窩。

中東戰事讓川普宣傳手法失靈 也打碎賴政府的韌性表象

美軍戰機近來接連遭伊朗擊落，美國與伊朗搶奪尋找飛官成為戰事中另一項雙方宣傳的重點，美國總統川普在美軍救出一人時，快速在他社群上宣稱是「美軍偉大勝利」，但這種對戰況報喜不報憂的宣傳模式，效果卻有限；急著想結束中東戰事的川普，讓自己深陷泥沼而不自知，同樣被打碎的還有賴政府過去砸大錢宣傳的備戰韌性表象。

朝野提「肉桶法案」競拋利多 互批撒幣

今年底有「九合一」地方選舉，朝野攻防從口水戰轉向民生利多。行政院今年端出育兒補助、調高社福津貼，國庫因此增加近千億支出，在野黨除在立法院通過軍人加薪、停砍年金等法案，藍白也共拋「台灣未來帳戶」，肉桶法案的加碼競賽已悄悄開打。

稅收成長衰退 學者：舉債拚政績不妥

年底選戰將至，朝野紛紛拋出肉桶法案，行政院主攻育兒、社福，在野黨也共推「台灣未來帳戶」。有學者認為，稅收成長衰退，政府還舉債拚政績不妥；也有學者認為，應將預算做整體規畫，才能讓民眾整體受益。

新聞眼／選戰尚未分出勝負 人民先輸掉未來

年底將有地方選舉，朝野已展開民生法案「加碼競賽」。行政院挾行政優勢，投入千億元預算狂撒民生利多；在野黨仗恃立院朝小野大生態，既為軍公教討福利、也大打育兒牌。朝野競相加碼，不無選舉考量，卻缺乏政策討論，到頭來，仍是全體國民共同埋單。

轉型正義意涵場址 賴總統出席義光教會揭牌

「林宅血案」今年屆滿四十六周年，賴清德總統昨出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，根據相關調查與情資報告，林宅血案是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。