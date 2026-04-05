吳沛憶談核電：具重啟條件與要重啟 絕對是兩件事

總統賴清德日前指核電具備重啟條件，引發討論。民進黨立委吳沛憶今天指出，核電「具備重啟」條件跟核電「要重啟」，絕對是兩件事，且還要找到存放核廢料地點以及社會共識。

吳沛憶下午出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，她在場外接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待賴總統拋出核電具備重啟條件，且有綠營人士認為台灣最新民意對核電態度正在轉變，其中反核陣營指標人物林義雄被說是關鍵，這是否代表核電議題有解。

吳沛憶回應說，林義雄曾為了反核發起絕食，她當時還是學生也和同學坐在義光教會，一起綁黃絲帶聲援行動，整個反核運動就是希望台灣社會要有充分的民主。

她表示，核廢料若未經過民主程序，就強制決定放在哪個縣市，這就代表民主倒退，因此核廢料該怎麼解決，社會一定要有共識，而環境保護也是全球趨勢，所以政府有責任推動；至於核電具備重啟條件跟核電要重啟，絕對是兩件事。

吳沛憶說，核電若要重啟，必須通過安全標準、找到地方放核廢料，更需有社會共識。

她以新北的核二廠指出，新北市政府過去反對核二「乾貯場」，目前「乾貯場」開始試運轉，甚至還沒拿到正式使用執照，只是作為燃料棒暫時儲存的地方；而台電迄今仍找不到最終處置場地點，且新北市政府也不同意。

至於未來該如何討論核電相關議題，吳沛憶表示，現在確實存在有相關辦法，政府有責任讓社會大眾知道法規，但是否未來可通過審查，就一定是採最高標準的安全檢測以及最嚴謹的條件。