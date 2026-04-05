林宅血案現場成轉型正義場址 李遠：第一個實施案例

文化部長李遠今天出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，他表示，這是第一個實施案例，並呼籲不要把仇恨留在心中，一起推倒隔絕兩邊互相理解的高牆。

台灣基督長老教會義光教會過去是林宅血案現場，去年6月義光教會提出申請設置具轉型正義意涵場址，成為民間自主申請首例，經審議小組審議通過，由文化部正式公告，今天舉行具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。

李遠致詞時表示，今天站在這裡，他跟大家一樣百感交集，一起見證第一個具有轉型正義意涵的場址，這裡原本是林義雄宅邸，今天在義光教會舉行的正式揭牌，大家等待了半個世紀，為今天這個儀式也籌備近一年。

李遠說，相關紀錄片已經進行很久，他希望今年9月可以在國家人權電影節首映，之後會帶著影片走遍全世界，參加全世界的人權電影節。

他表示，今天的儀式是根據2025年4月「國家人權博物館推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」所實施，希望通過公私協力，支持民間共同保存見證威權統治時期國家侵害人權與人民追求自由民主的場所。

他指出，多年來，義光教會不僅保存這段歷史記憶，也積極參與台灣民主化的歷程，成為見證台灣追求自由與正義的重要據點。

李遠說，大家可看到，禮拜堂十字架底下還保留當年林宅的舊磚塊，地下室空間也保留歷史痕跡，這些看似沉默的物件，其實都在提醒大家，歷史從來沒有遠去，它仍然訴說著關於人權、勇氣以及社會責任的故事。

他指出，義光教會成立後到現在，帶領台灣民主自由走到今天這個狀態，有3件事情給他啟發，一是不要把仇恨放在心裡，二是所有的抗爭都是非暴力的，三是把個人的悲傷轉回對社會的責任跟義務；他覺得，台灣能夠一步一步走到今天，其實是靠著這3種信念往前走。

李遠表示，最近大家可能也感覺到白色恐怖為背景的電影受到關注，去年有一部電影「大濛」，就是用平視這個傷痕的角度來拍攝，票房約新台幣1億1000萬元，可見有許多台灣民眾開始對這樣的事件產生興趣。

他指出，今年228前，台灣突然掀起一個熱潮，很多民眾突然很想知道過去所不知道的台灣歷史、跟過去走過的悲劇，像人權博物館，以前參觀的人數沒有像今年228那麼多，今年228大概一天就有4000多人；這顯示有很多年輕人、很多對過去歷史不了解的人，突然有一種覺醒。

李遠期待，不要把仇恨留在心中，一起推倒隔絕兩邊互相理解的高牆，希望台灣繼續走向更民主的社會，文化部也會帶著這個使命走向全世界，讓全世界知道台灣歷經了何種歷史，然後跟全世界重視人權的國家一起結盟。