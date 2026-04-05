民團盼關閉中正紀念堂體 轉型民主空間告別威權

多個民間團體今天下午在中正紀念堂發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」行動，呼籲關閉中正紀念堂堂體、拆除蔣介石銅像，將此地轉型為民主空間，才能真正告別威權。

「台灣不需要獨裁者紀念堂」行動已第3年舉辦，今年由519行動組合及58個民團共同發起，一行人今天下午手拿政治受難者遺照，並持「台灣不需要獨裁者紀念堂」紅布條，從自由廣場牌樓走到中正紀念堂前方；而中正紀念堂階梯上也擺上大面的「拆」字紅布條，引來許多民眾與外國觀光客攝影。

519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇致詞表示，蔣介石獨裁者紀念堂已屹立46年，說明台灣到現在還不是正常國家，而是價值錯亂、沒有轉型正義的國家；從228事件到長達43年的白色恐怖，蔣介石的獨裁統治曾奪走成千上萬台灣人的生命。

王美琇說，台灣已進入民主時代30多年，竟還讓這個加害者、獨裁者占據在國家首都的心臟地帶，用龐大國家資源供奉崇拜，台灣到底要傳達何種價值信念給各國觀光客。

王美琇提出3點訴求，首先是應關閉堂體、拆掉蔣介石銅像，若不拆除銅像，公民行動絕不中止；其次是請行政院加速將此空間轉型為民主廣場；第3是應全面清除全國各地校園與公共空間的威權象徵。

白色恐怖受難者家屬藍芸若哽咽表示，她是基隆光明報事件受難者藍明谷的女兒，她很不喜歡、也不敢來中正紀念堂，因為這裡會讓她想起父親75年前就是被蔣介石下令槍決，她的母親也因知匪不報罪名被送到綠島，留下當時年幼的她與哥哥。

藍芸若說，很多年輕人與國際人士都不清楚台灣曾發生的傷痕歷史，這些人走到自由廣場遙望著莊嚴的建築，會誤以為在蔣介石領導下，台灣才能成為世界有名的自由民主國家；她希望執政單位盡速把這座建築物徹底轉型、移走銅像，讓台灣能夠像德國、西班牙、南非等國家一樣，真正的告別威權。