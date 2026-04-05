聽新聞
0:00 / 0:00
陽光女子微博轉統戰文 李遠：4隻小老鼠被抓在手上玩
電影「陽光女子合唱團」進軍中國，官方微博頁面置頂寫下「一個中國、一份感動」。文化部長李遠今天說，中國最近進口的4部國片，「好像有4隻小老鼠被抓在手上隨便玩」，他要鄭重呼籲民眾不要跟著起舞，「因為這樣他（中國）會玩很久」。
電影「陽光女子合唱團」4日在中國上映，中方片商先前在宣傳時稱此片是「『中國台灣地區』華語片影史票房冠軍」；國台辦日前在記者會回應時稱，該表述符合「一個中國原則」，而「陽光女子合唱團」劇組的官方微博更轉發國台辦回應並置頂，引發台灣影迷憤慨。
李遠今天出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。他在場外受訪表示，中國對於統戰的操作越來越細膩，最近有4部國片同時在中國上映，中國操作方式就是會挑起台灣彼此的對立跟仇恨。
李遠說，面對中國最近進口的4部國片，「好像有4隻小老鼠被抓在手上隨便玩」。他說，要鄭重呼籲民眾不要跟著起舞，「因為這樣他（中國）會玩很久」。
李遠表示，台灣的電影到中國之後，全部的文宣都在中共手上。至於政府有補助、輔導金等部分，文化部最近就要針對是否要退回輔導金，台灣電影到中國的票房如何、能否收回來等召開會議；對於最近很多的紛爭，文化部會跟所有業者會商今後在跟中國市場打交道時的所有問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。