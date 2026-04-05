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傳民眾黨中評會9日處分李貞秀 黃國昌：嚴肅面對、不談遞補

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾黨立委李貞秀（中）日前爆料新竹市長高虹安拿前主席柯文哲700萬，中評會將於9日開會討論是否開鍘。本報資料照片
民眾黨立委李貞秀（中）日前爆料新竹市長高虹安拿前主席柯文哲700萬，中評會將於9日開會討論是否開鍘。本報資料照片

民眾黨立委李貞秀上任後爭議不斷，日前爆料新竹市長高虹安拿前主席柯文哲700萬遭檢舉至中評會，現在傳出民眾黨9日中評會對李貞秀祭出處分。民眾黨主席黃國昌被問及此事，表示黨有黨的機制，會用很嚴肅的態度面對，尊重中評會決定，不會預先考慮誰遞補的事。

李貞秀日前直播指新竹市長高虹安收民眾黨前主席柯文哲700萬元，遭移送中評會，中評會將於下周四開會討論是否開鍘。民眾黨北市議員參選人許甫昨天以「一念放下，萬般自在。」呼籲李貞秀傾聽自己心靈的聲音，再好好的想整個大局應該怎麼走。

黃國昌今天到花蓮與黨員座談，受訪表示黨內過去這段時間，已經有很多同志對外發表看法，黨有黨的制度與機制，接下來還是尊重中評會職權的獨立行事，也相信中評會會做出最好的決定。

黃國昌說，對於民眾黨來講，從一開始就用很嚴肅的態度面對，會尊重中評會實權的形式，那在中評會有任何的決定以前，不會預先考慮接下來有誰遞補立委的問題。

針對民眾黨中評會將於9日開會討論是否開鍘李貞秀，民眾黨主席黃國昌表示，嚴肅的態度面對，尊重中評會決定。記者王思慧／攝影
針對民眾黨中評會將於9日開會討論是否開鍘李貞秀，民眾黨主席黃國昌表示，嚴肅的態度面對，尊重中評會決定。記者王思慧／攝影

李貞秀 黃國昌 新竹 民眾黨 立委

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