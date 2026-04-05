蔡英文緬懷李登輝與史明：有他們的堅持 台灣才有今天的民主自由

今天是清明節，前總統蔡英文在臉書表示，前幾天，她到五指山向李登輝前總統致意，也到八里去看看已故的台獨運動家「歐吉桑」史明。每一年去看他們兩位，她的心情都很不一樣，但有些事情，始終沒有改變。

蔡英文表示，許多國人在這幾天連假中，為家人掃墓、緬懷過去，也在心中重新記起那些一路陪伴我們走過的人。

蔡英文說，李前總統墓園裡的紀念碑文上有她的名字，那不只是一段文字，而是一份責任、一份提醒，也因為這樣，她每一年都一定會來。

蔡英文表示，史明歐吉桑就像家人一樣，所以每一年來這裡，也像是一種團圓，不僅緬懷他，也能見到許多受到史明歐吉桑啟發的好朋友、年輕人。

蔡英文說，李前總統帶領台灣走過民主轉型最關鍵的時刻，讓我們能夠用選票決定未來，史明歐吉桑用一生堅持自己的信念，關心台灣的未來，即使在生命的最後階段，仍然不斷提醒我們，要守住這塊土地的價值。

「前輩們走過的路並不容易，但正因為有他們的堅持，台灣才有今天的民主與自由。」蔡英文說，我們要做的事情，就是把這份信念繼續傳下去，讓台灣在世界上，走得更穩、更遠。