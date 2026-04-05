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賴總統：有人認為與威權者握手就能換和平 但真和平不是低頭換來

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天出席「林義雄宅邸暨台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址揭牌儀式」，他在致詞時表示，林宅血案是威權政府傷害人權最黑暗、最慘忍的一頁，今天的揭牌儀式不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記取教訓，並重點深化民主的重要里程碑。記者余承翰／攝影
賴清德總統今天出席「林義雄宅邸暨台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址揭牌儀式」，他在致詞時表示，林宅血案是威權政府傷害人權最黑暗、最慘忍的一頁，今天的揭牌儀式不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記取教訓，並重點深化民主的重要里程碑。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，雖然台灣已經走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線。有人認為，只要與威權者握手、交流、妥協、放棄主權，就能換來和平。「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的。」

義光教會是1980年2月28日「林宅血案」的原址，不過，今天的義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，當年失去母親及一個女兒的被害人家屬、前民進黨主席林義雄並未出席。

賴總統致詞時提及，1996年，台灣人要選出屬於自己的總統，但當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但台灣人同樣沒有退縮，而是懷抱決心，投下寶貴的選票。每一張選票的背後，都是一顆在飛彈威脅下依然不願低頭的心，這就是台灣人的故事。

他表示，每一次的選擇，都會決定我們的未來。如果台灣民主運動，因為「林宅血案」的發生而停滯，我們就無法走出威權專制的黑暗年代；如果30年前，我們在中國飛彈威脅下選擇屈服，總統直選不可能成功，台灣也不可能是一個主權在民、主權獨立的國家。

賴總統說，勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服。因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一；也因為世世代代對民主價值的守護，讓台灣經濟展現使人敬佩的韌性，更在全球繁榮發展中，扮演不可或缺的關鍵角色。

賴總統說，雖然台灣已經走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣，想要利用我們內部的分歧，製造對立與混亂，削弱台灣人民對民主自由的信念。

 賴總統表示，現在，又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防；把台灣提升國防、強化自我防衛，視為對威權者的挑釁；甚至認為，只要與威權者握手、交流、妥協、放棄主權，就能換來和平。「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的。」

賴總統表示，面對這樣的挑戰，我們最好的防禦，就是清楚的歷史、共同的記憶。歷史的真相越明白，我們就越不容易被操弄；共同的記憶越清楚，就越不容易被分化；團結的心越堅定，國家就越安全。

 

賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。記者周佑政／攝影
賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。記者周佑政／攝影

林宅血案 林義雄 民進黨 賴清德

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