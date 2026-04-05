義光教會轉型正義標示揭牌 賴總統：林宅血案是國家機器掩蓋真相

賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，義光教會正式成為台灣第一個，由民間自主申請、並審定通過的「具轉型正義意涵場址」。他強調，根據相關調查與情資報告，「林宅血案」是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋；而現在的民主政府，不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。

義光教會是1980年2月28日「林宅血案」的原址，不過，今天的義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，當年失去母親及一個女兒的被害人家屬的前民進黨主席林義雄並未出席。

賴總統致詞表示，去年他在二二八中樞紀念儀式上，請文化部啟動審議程序，將「林宅血案」的發生所在地，也就是今天的義光教會，列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存維護。

賴總統說，透過今天的揭牌儀式，義光教會正式成為台灣第一個，由民間自主申請、並審定通過的「具轉型正義意涵場址」。這不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記住傷痛，並從中深化民主的重要時刻。

賴總統說，「林宅血案」發生在46年前的2月28日，當時震驚全國與國際社會，這是林義雄先生一家人難以承受的傷痛，更是威權政府侵害人權，最黑暗、沉痛的一頁。

賴總統說，他上任後，要求加速政治檔案開放，追查真相；截至今年2月，包括歷年清查移交的檔案，國安局已解密並移交給國發會檔案局的政治檔案，總計超過14萬件，其中與「林宅血案」相關的檔卷，也已經全數解密。

賴總統表示，在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可知道，製造林宅血案的目的，不外乎是嚇阻黨外活動、強化社會控制，且根據1980年國安局的情資報告，當時對於「林宅血案」，已經排除由黨外人士、台獨人士、以及國際有關組織等行凶的可能。

賴總統說，歷年的調查和分析都呈現出，威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋；而現在的民主政府，不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。這也是為何他在去年二二八，請文化部啟動審議程序，保存更多具有轉型正義意義的歷史場址。

賴總統說，前陣子改編「林宅血案」的影視作品，引發社會爭議。許多人除了開始關注 「林宅血案」，也主動來到義光教會，補修這堂名為「台灣」的歷史課。這股「重新認識台灣歷史」的力量，令人感動，他相信當越來越多人願意補這堂台灣的歷史課，我們就會更有自信，向世界說台灣人真正的故事。

「台灣人的故事，就是勇敢的故事。」賴總統說，即使在「林宅血案」發生後，面對殘酷的恫嚇和高壓的政治氣氛，台灣人民並沒有因此退縮，反而更加堅定地，推動台灣走向民主化。

賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。記者周佑政／攝影

賴清德總統今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。記者周佑政／攝影