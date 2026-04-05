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CNN曝兩岸衝突台人計畫逃生 綠委籲團結對外守護國家

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷表示。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷表示。圖／聯合報系資料照片

美國媒體有線電視新聞網（CNN）日前報導，台海軍事壓力升溫，帶動部分台灣民眾詢問移居海外及規劃資產外移，民進黨立委陳冠廷表示，台灣各項建設與公共衛生水準領先國際，呼籲國人應以守護自己的國家為優先，「自己的國家自己守護」，與其到別人的國家當客人，更應當自己國家的主人。

陳冠廷指出，已關注到外媒相關報導，確實有部分台灣民眾因地緣政治風險而開始採取避險措施。從中東到東歐，國際間衝突持續升溫，台海未來也可能面臨類似的緊張情勢，民眾產生憂慮可以理解。

陳強調，台灣在基礎建設、經濟發展、科技實力等面向均有深厚根基，尤其在公共衛生領域，全民健保制度與整體醫療水準更是領先國際。這些成果是全體國人共同累積的珍貴資產，也是台灣在國際社會中最具競爭力的優勢。

陳冠廷表示，「如果因為避險而放棄守護自己的國家，未來無論到哪裡都只是客人」。他呼籲國人應珍惜台灣得來不易的民主自由與生活品質，在面對外部威脅時更應團結一致，當自己國家的主人，共同守護這片土地。

民進黨立委許智傑表示，確實有部分台灣人規劃移居海外的可能性，台灣是自由民主國家，尊重人民的選擇，而世界民主國家聯盟及政府逐步建構刺蝟台灣，備戰才能止戰，防止獨裁勢力對民主的侵略，也呼籲在野黨儘速通過國防和軍購預算，才能給國人一個安全的保障。

民進黨 兩岸 台灣人 台海 CNN 陳冠廷

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