快訊

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

接受美媒專訪 鄭麗文：深化台美關係推動兩岸和平

中央社／ 台北5日電

國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體NBC專訪，她表示，台美關係對中華民國而言始終是重中之重，將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係；她也說，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

國民黨今天發出新聞稿表示，鄭麗文日前接受美國媒體NBC專訪，就台美關係、兩岸情勢、國防安全、區域和平及台灣未來發展等議題，完整說明國民黨立場與政策方向。

鄭麗文指出，台美關係對中華民國而言始終是重中之重。中國國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。美國過去對台灣提供許多重要支持，大家始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。

鄭麗文說，台灣的未來必須掌握在自己手中，但這並不表示台美關係應是片面依賴，而應建立在對等、互惠、合作共榮的基礎上。台灣與美國應在民主、自由等共同價值上持續深化合作，建立更加健康、穩固且可長可久的夥伴關係。

針對兩岸議題，鄭麗文則強調，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。國民黨將持續努力，透過對話、交流與善意互動，化解歧見、累積互信，尋求穩定且永續的兩岸和平。

在國防安全議題上，鄭麗文說，國民黨一向重視國防，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作。當前相關軍購預算之所以在立法院審議過程中出現爭議，關鍵在於執政黨未充分揭露具體資訊，導致國會難以進行完整監督與審查。國民黨的立場始終是，在資訊透明、程序完備的前提下，負責任的推動相關審議，確保國家安全與民主監督並行。

鄭麗文說，台灣不應成為衝突的引爆點，而應努力成為區域和平的關鍵力量。冷戰時期台灣位處第一島鏈前線，但在當前國際局勢下，台灣更應從過去戰略對抗的前沿，轉化為「第一和平鏈」，成為促進和平、穩定與合作的重要角色。「和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家」。

鄭麗文表示，無論是台灣內部政黨競爭、兩岸互動，或是美中關係，都不希望這些關係淪為零和對抗。期待各方以更高的智慧與格局，透過坦誠對話、合作與善意，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。

美國 兩岸 台海 鄭麗文 台美關係

延伸閱讀

鄭習會 開啟台海和平契機

下周訪大陸 鄭麗文：台海真的不需打仗

和平興台 張榮恭：這才是國民黨路線

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

相關新聞

賴清德返核捅基本盤馬蜂窩？他曝民調：最鐵一群都無法說服

總統賴清德日前宣布核二核三具重啟條件，近日傳出連與賴較友好的派系都大動肝火，認為總統又「爆衝」，衝擊年底選舉。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安曝美麗島電子報民調，指賴清德這次重啟核電說，可是捅了綠營基本盤馬蜂窩。

中東戰事讓川普宣傳手法失靈 也打碎賴政府的韌性表象

美軍戰機近來接連遭伊朗擊落，美國與伊朗搶奪尋找飛官成為戰事中另一項雙方宣傳的重點，美國總統川普在美軍救出一人時，快速在他社群上宣稱是「美軍偉大勝利」，但這種對戰況報喜不報憂的宣傳模式，效果卻有限；急著想結束中東戰事的川普，讓自己深陷泥沼而不自知，同樣被打碎的還有賴政府過去砸大錢宣傳的備戰韌性表象。

朝野提「肉桶法案」競拋利多 互批撒幣

今年底有「九合一」地方選舉，朝野攻防從口水戰轉向民生利多。行政院今年端出育兒補助、調高社福津貼，國庫因此增加近千億支出，在野黨除在立法院通過軍人加薪、停砍年金等法案，藍白也共拋「台灣未來帳戶」，肉桶法案的加碼競賽已悄悄開打。

稅收成長衰退 學者：舉債拚政績不妥

年底選戰將至，朝野紛紛拋出肉桶法案，行政院主攻育兒、社福，在野黨也共推「台灣未來帳戶」。有學者認為，稅收成長衰退，政府還舉債拚政績不妥；也有學者認為，應將預算做整體規畫，才能讓民眾整體受益。

新聞眼／選戰尚未分出勝負 人民先輸掉未來

年底將有地方選舉，朝野已展開民生法案「加碼競賽」。行政院挾行政優勢，投入千億元預算狂撒民生利多；在野黨仗恃立院朝小野大生態，既為軍公教討福利、也大打育兒牌。朝野競相加碼，不無選舉考量，卻缺乏政策討論，到頭來，仍是全體國民共同埋單。

轉型正義意涵場址 賴總統出席義光教會揭牌

「林宅血案」今年屆滿四十六周年，賴清德總統昨出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，根據相關調查與情資報告，林宅血案是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。