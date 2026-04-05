快訊

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文將訪中 范雲：從登機開始就落入「一中」陷阱

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／聯合報資料照片
民進黨立委范雲。圖／聯合報資料照片

國民黨主席鄭麗文7日至12日將訪問中國大陸，預料將會見中共領導人習近平民進黨立委范雲指出，鄭麗文從登機開始，就被卡進「一中枷鎖」，飛機是中國籍航空、採訪記者資歷與尺度已由國台辦決定、行程由中共決定等，她質疑，國防（軍購）特別條例豈只是國民黨的投名狀？

她也提出兩大示警：一是台灣不能再被鎖回一中框架；二是沒有對等尊嚴的和平是糖衣毒藥，恐使台灣人鬆懈，忘記要強化自我防禦能力。

范雲指出，台北市長蔣萬安去年底參加上海論壇是去程搭立榮航空，回程搭中華航空，但看新聞發現，鄭麗文訪中居然連飛機都是中國籍航空公司。看來，鄭麗文此行，將從登機離台那一刻，就被鎖進一中枷鎖，從頭到尾，都由對岸主控。

范雲續指，鄭麗文訪中搭乘中國籍航空，採訪記者要直接跟中共國務院國台辦申請，必須先是駐京記者，也就是說其資歷與尺度已由國台辦決定；行程江蘇、上海、北京當然也是中國決定；鄭麗文對是否會見到習近平說「一切客隨主便」，也就是中間若說了習主席不愛聽的，就見不到習。

「既然來回都搭中國籍航空，國民黨形同在4月7日與12號之間，主席在對方手中。」范雲質疑，這樣國民黨當然不敢在期間協商國防條例了。許多人說，國防條例是鄭主席欲見習的「投名狀」，她認為不只是期程和數額可能被要求。

范雲直言，若立法院國民黨團沒有延期到15、16日，而在鄭主席搭中國國機回來之前協商數額，哪個立委「說錯話」，也許鄭主席將不是見不了習主席，還有可能回不了台灣，國防條例豈只是國民黨的投名狀？

國務院 民進黨 國民黨 鄭麗文 范雲 習近平

延伸閱讀

鄭麗文：為求兩岸和平訪陸 跟軍購案無關

鄭麗文計畫6月訪美 涉外人士：傳達美中並重基調

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

陸委會籲鄭麗文勿被統戰分化 赴陸不得有政治性協議

相關新聞

賴清德返核捅基本盤馬蜂窩？他曝民調：最鐵一群都無法說服

總統賴清德日前宣布核二核三具重啟條件，近日傳出連與賴較友好的派系都大動肝火，認為總統又「爆衝」，衝擊年底選舉。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安曝美麗島電子報民調，指賴清德這次重啟核電說，可是捅了綠營基本盤馬蜂窩。

中東戰事讓川普宣傳手法失靈 也打碎賴政府的韌性表象

美軍戰機近來接連遭伊朗擊落，美國與伊朗搶奪尋找飛官成為戰事中另一項雙方宣傳的重點，美國總統川普在美軍救出一人時，快速在他社群上宣稱是「美軍偉大勝利」，但這種對戰況報喜不報憂的宣傳模式，效果卻有限；急著想結束中東戰事的川普，讓自己深陷泥沼而不自知，同樣被打碎的還有賴政府過去砸大錢宣傳的備戰韌性表象。

朝野提「肉桶法案」競拋利多 互批撒幣

今年底有「九合一」地方選舉，朝野攻防從口水戰轉向民生利多。行政院今年端出育兒補助、調高社福津貼，國庫因此增加近千億支出，在野黨除在立法院通過軍人加薪、停砍年金等法案，藍白也共拋「台灣未來帳戶」，肉桶法案的加碼競賽已悄悄開打。

稅收成長衰退 學者：舉債拚政績不妥

年底選戰將至，朝野紛紛拋出肉桶法案，行政院主攻育兒、社福，在野黨也共推「台灣未來帳戶」。有學者認為，稅收成長衰退，政府還舉債拚政績不妥；也有學者認為，應將預算做整體規畫，才能讓民眾整體受益。

新聞眼／選戰尚未分出勝負 人民先輸掉未來

年底將有地方選舉，朝野已展開民生法案「加碼競賽」。行政院挾行政優勢，投入千億元預算狂撒民生利多；在野黨仗恃立院朝小野大生態，既為軍公教討福利、也大打育兒牌。朝野競相加碼，不無選舉考量，卻缺乏政策討論，到頭來，仍是全體國民共同埋單。

轉型正義意涵場址 賴總統出席義光教會揭牌

「林宅血案」今年屆滿四十六周年，賴清德總統昨出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，根據相關調查與情資報告，林宅血案是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。