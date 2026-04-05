酸綠忘「廢考監」主張 藍委嗆：監委大案不敢辦留著也沒用

國民黨中央定調不推薦監委人選，眾多國民黨立委紛紛表示贊同。國民黨立委蘇清泉批評，監委面對光電弊案或貪贓枉法的案件也不敢辦，那有監委有什麼用？以前也曾「沒監委」，沒那麼嚴重；國民黨立委林德福也說，民進黨政府執政下的監委公器私用，不會讓這種監委通過。

第六屆監委任期將於今年7月31日屆滿，總統府日前發函給各政黨推薦人選，藍白分別給了軟釘子。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。外界認為，這恐導致下屆監委出缺，監院無法運轉。

蘇清泉指出，目前監委盡是辦一些奇怪的案子，但面對光電弊案或貪贓枉法的案件也不敢辦，那監委這樣在位有什麼用？前總統陳水扁時代也有監委出缺情況，行政費用也都是保留，所以暫時結束監委職務也沒那麼嚴重；國民黨這樣暫時不推薦監委名單也好。

蘇清泉批評，民進黨在國民黨執政時，就吵著要廢除監察院，等到自己執政時，就想「補好補滿」；若照民進黨的邏輯，就應該趕快廢掉，或至少如同省政府虛級化。

林德福也說，監委耗費那麼多國家資源，而做了什麼，大家都看在眼裡，大家都希望監委針對事情，真心且真正地把事情做好，但民進黨政府執政下的監委公器私用，只會糾舉別人，自己怎麼做卻都可以被放任，這是很多民眾的想法。

林德福還說，以前民進黨說「廢考監」，如今換了位子就換了腦袋，所以對於國民黨中央不推薦，他尊重黨中央想法。國民黨立委接下來一定會幫民眾監督政府，不會讓沒有作為、公器私用又浪費國家公帑的監委通過，要對人民有交代。