朝野肉桶法案齊出 藍批政院不副屬累積相罵本、綠駁藍白大撒幣

年底地方大選將至，朝野紛紛拋出肉桶法案（指討好選民、圖利特定對象的法案），包括行政院拚7月上路的社福津貼調整案，在野黨則三讀通過軍人加薪、停砍年金等法案，還有推動中的「0到6歲健保費」由國家負擔、台灣未來帳戶等。藍營人士認為，在野主推法案行政院恐都不會副署，為年底選戰累積相罵本；綠營人士則批，藍白提出的社福政策與軍人加薪，恐拖垮未來國家財政，不能只短期「大撒幣」。

行政院近期拍板，提高身心障礙者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付23.5%，每月最高可增加4789元，加強兒少扶助每月最低補助5000元，同時也通過老農津貼1萬元、國民年金基本數調高至5000元，拚7月上路，今年度將追加預算經費65.9億，由中央全額負擔。

在野黨也展開加碼競賽，除三讀通過軍人加薪預算、警消退休保障、停砍公職公教年金法案，吸引選票外，國民黨團也擬推「0到6歲健保費」由國家負擔，藍智庫估計每年支出120億元，以及藍白共推的「台灣未來帳戶」由政府撥款為新生兒儲備發展基金，預計13年投入約4500億，朝野紛紛拋出肉桶法案。

國民黨人士批評，軍公教是藍營傳統票倉，執政黨不願為軍人加薪、提高警消退休保障、停砍年金法案，用不編預算、不副署、不執行，試圖讓國民黨在年底選戰拿不出政績；此外，國眾兩黨力推的台灣未來帳戶，執政黨為國防可以編1.25兆元，難道一年350億元預算拿不出來嗎？不過該人士擔憂，就算台灣未來帳戶三讀通過，行政院也不副署，在野黨主推的法案都無法執行，年底選戰兩邊只是在累積相罵本而已。

民進黨人士說，在野黨總愛批評執政黨「大撒幣」，但從前總統蔡英文上任以來，每年的歲計盈餘都有增加，近年共增加超過1兆元，國家財政、經濟狀況更好，政府自然更有餘力做社福政策。執政黨推出的政策，都有經過財源試算，諸如0到6歲國家養、婚育津貼、老農津貼等相關政策都是具體可行的，反批在野黨亂開支票，且軍警在內的各族群，相關福利近年也都有調升，反對齊頭式開支票，這為在選戰中謀取政治利益。