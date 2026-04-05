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指總統府假動作 國民黨不推薦監委人選

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁屈彥辰張文馨／台北報導
第六屆監委任期將於今年七月底屆滿，總統府日前發函給與政黨推薦人選，國民黨、民眾黨紛紛表態婉拒推薦。記者林俊良／攝影
第六屆監委任期將於今年七月底屆滿，總統府日前發函給與政黨推薦人選，國民黨、民眾黨紛紛表態婉拒推薦。記者林俊良／攝影

第六屆監委任期將於七月卅一日屆滿，總統府日前發函給各政黨推薦人選，藍白分別給了軟釘子。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。

國民黨團高層也指出，國民黨團沒有接到總統府任何徵詢，而且看不出現在的監察院有任何功能性，還成為執政者政治鬥爭的主戰場，國民黨「廢人但是不廢監察院」。

白婉拒推薦 提案廢監院

賴清德總統日前成立第七屆監察委員提名審薦小組，由副總統蕭美琴擔任召集人，審薦小組的公開徵才於上月底截止。

民眾黨主席黃國昌日前指出，總統府秘書長潘孟安發函盼民眾黨推薦監委，但民眾黨已提案修憲廢監院，總統府還虛情假意函請推薦，簡直莫名其妙，宣布婉拒推薦。

藍指政治操作 推責在野

尹乃菁表示，總統府是一紙函文發來，內文中只有推薦截止日期，但是沒有推薦人數等細節，毫無誠意，難道總統府是要國民黨推薦全數廿九位具清望的人士，讓民進黨團操作同意權行使，羞辱由國民黨推薦的夙享名聲、具代表性的監委人選嗎？國民黨質疑總統府就是政治操作、推卸責任給在野黨。

一名國民黨高層看了府方給予在野黨的函文後說，「公文相當荒謬」，若總統府有誠意要在野黨推薦人選，應該要經過朝野協商，雙方講好推薦幾名監委等具體細節，但現在總統府一紙公文來，什麼訊息也沒有，擺明就是沒有要讓在野黨推薦，難道要推薦廿九位？國民黨團高層也指出，黨團沒有接到總統府任何徵詢。

藍營內部對於推不推薦監委有兩派聲音。一派藍委認為，國民黨不主張廢監院，確實可以推薦監委。

但另一派藍委則考量，由於民眾黨已主張廢監院，應以「藍白合」為優先，否則總統府若提名了國民黨推薦的人選，投票表決將形成藍綠合場景，不利於在野結盟下架執政黨的氛圍。

涉濫用公務車監委沒事

國民黨高層說，現在的監委毫無用處，被民進黨拿來當政治操作，在野黨何必去當冤大頭？尹乃菁說，民進黨執政下的監察院早已成為執政黨工具，監察權名存實亡；前院長陳菊竟然可以請假逾一年，先前發生多位監委濫用公務車情事，監院說要自清卻不斷拖延，北檢最後全案簽結，涉及的監委全數安全下莊。高調偵辦、輕輕放下，職司官箴的監察院不能做公務員表率，讓基層公務員感到心寒。

尹乃菁說，國民黨主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦監委人選，依政黨比例，明示國民黨可以推薦多少人選，國民黨待看到總統府來函後，再做處理。

政黨是否推薦 府：尊重

總統府發言人郭雅慧表示，提名監察委員是賴總統依憲法須完成的重要職責，審薦小組將秉持公正客觀原則，提出能回應社會期待的人選，並由賴總統依法、依職權完成提名作業，對於任何政黨是否推薦名單，總統府予以尊重。

潘孟安 總統府 賴清德

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