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周三排審 立院擬修法放寬緩刑參選

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北報導
立法院近兩年肢體衝突不斷，大小衝突過後藍綠互控傷害，北檢二月起訴朝野十名立委。本報資料照片
立法院近兩年肢體衝突不斷，大小衝突過後藍綠互控傷害，北檢二月起訴朝野十名立委。本報資料照片

年底選戰在即，為避免有參選人因遭判緩刑而阻斷參選之路。國民黨內政委員會召委廖先翔周三排審公職人員選罷法，他說，年底要選舉了，須盡快給每個人答案，且民進黨立委也提相同版本，代表朝野有共識，就加速討論，讓選舉回歸本質。曾批此舉是幫特定人士開後門的民進黨團副幹事長陳培瑜如今說，他們立場是希望在制度上保留空間，避免把參政權限制得太死。

立法院內政委員會周三排審公職人員選罷法，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委林淑芬提出相同版本，在第廿六條第九款中增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，讓被判緩刑者保有參選資格。民眾黨團則增訂「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限。」代表被判緩刑者、易科罰金者均有參選資格。

藍綠白都有提出修法，反映各陣營都有人可能因此受惠，盤點捲入司法案件的立委有，國民黨立委、屏東縣長參選人蘇清泉涉屏東安泰醫院火警案，屏檢將蘇清泉等被告處以緩起訴處分，高檢署去年十月撤銷發回屏檢偵辦，結果尚未出爐；無黨籍新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改判使公務員登載不實偽造文書罪判刑六月，得易科罰金，高檢署今年一月上訴。

國會去年大亂鬥，北檢二月起訴朝野十名立委，其中被提名參選金門縣長的陳玉珍與台南市長參選人謝龍介涉犯傷害罪。除了七名國民黨立委遭起訴，民進黨也有林淑芬、林楚茵和柯建銘被起訴。

據悉，國民黨團在上周黨團內部會議中，便曾提及要加速審議選罷法，清除選舉障礙，避免涉入司法案件的藍營候選人遭政治判案，因緩刑喪失參選資格。

廖先翔說，排審選罷法是因為年底要選舉了，遊戲規則改或不改，要盡快給每一個人確定的答案，且民進黨立委也有提相同版本，代表朝野有共識就加速討論，讓選舉回歸本質、爭取民眾認同，別因制度影響選舉。

林淑芬在截稿前並未回應，據了解，綠營已討論過此事。

民進黨團副幹事長陳培瑜去年曾批，陳玉珍提案緩刑可以參選，是幫蘇清泉開後門。如今綠委也提版本，陳培瑜解釋，民進黨立場是希望在制度上保留空間，避免把參政權限制得太死。至於修法討論，還是要回到委員會，讓更多專家學者及人民團體參與討論。

陳培瑜指出，如果緩刑的是過失、言論相關案件，社會接受度會比較高；但若涉及貪汙、濫權、侵害他人權益，和公權力誠信直接衝突的案件，她認為很難說服人民再給一次機會，即便是緩刑，仍然是有罪判決，對社會觀感、制度信任，都會產生影響。

柯建銘 民眾黨團 政治

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