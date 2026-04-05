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冷眼集／立院「誠意」 就是順民進黨的意？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

今年新年之初，賴清德總統和五院院長新春茶敘，期盼達成「化分歧為團結、化誤解為理解」目標，但從中選會人事案到即將登場的監院人事案，執政黨展現出的依舊是政治惡鬥本色，也離「化」字的朝野和諧目標，愈來愈遠了。

中選會人事案，行政院竟以綠營人選被封殺，「未獲立法院誠意」為由，不依法發文任命已通過立院審查的中選會委員，更語帶要脅「若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合」。

政院所謂的「誠意」其實就是「順民進黨的意」，賴政府執政下，無論立院三讀的法案獲通過的人事案，只要不順民進黨意思，統統會被認為沒有誠意，隨之不副署、不發文任命等灰色地帶招式齊發。

連立院通過的人事案都能被政院技術性卡關，接下來登場的監院人事案，在野黨對執政黨能釋出何等善意，自然是毫無信心；且這回總統府既沒找藍白來協商，連希望在野黨推薦人數都沒說明，發一紙函文就了事，顯然也毫無誠意，只是過過場，想拉在野黨背書而已。

監察院作為國家最高監督機關，不只要整飭官箴，更要以身作則，但近期多位監察委員適任性備受質疑，甚至屢傳上班時間濫用公務車處理私人事務；事情被揭露後，監察院依舊選擇包庇，不僅調查拖延八個月，最後三位監委安全下莊，最重只有口頭道歉；監委不正官箴在先，莫怪在野讓監院空轉。

總統府 監委 立法院

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