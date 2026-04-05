監委人事案將登場…綠營評估 監院停擺恐重演

監察委員人事案將登場，在民眾黨與國民黨表態不推薦人選後，綠營評估，監委人事案在立院闖關難度極高，恐重演前總統陳水扁時代末期的監察院停擺狀況。據了解，綠營原先對監委人事案仍抱有「向在野遞出橄欖枝」想法，但不只藍白不埋單，連民進黨內都有派系不滿表示，上回中選會人事案吃了在野大虧，對「高層空想合作卻沒得到在野承諾」直搖頭。

第六屆監察委員任期七月底屆滿，民進黨人士表示，賴政府執政以來，人事案屢受挫，但執政高層對監委人事案仍抱持相對開放態度，總統府先前已發函給藍白兩黨，表達監委審薦小組願納入在野推薦人選，無奈繼民眾黨明確拒絕推薦後，國民黨最後決定暫不推薦，若僅有綠營主導推出的監委名單，幾乎註定就是立院審查過不了關。

監委提名恐陷入死胡同，綠營內也傳出雜音，一位非賴系綠委表示，以上次中選會人事案為例，行政院提出藍綠白各自推薦人選，結果卻只有藍白推薦人選過關，綠營人選被封殺，這算哪門子合作？到底是在野黨言而無信，還是執政高層根本沒取得在野承諾，事後對黨內也毫無交代；如今監委人事案若又要和在野合作，要黨籍立委怎麼有信心？