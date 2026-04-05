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中選會人事任命案拖延 藍委：行政獨裁正在成形
針對中選會委員補提名案，行政院要立法院在後續中選會人事案展現誠意，才願在程序上配合。國民黨立委王鴻薇表示，行政院長卓榮泰根本是以不副署、不執行、不任命的「三不政策」向立院宣戰；國民黨立委許宇甄表示，一旦程序完備，行政機關並無任意延宕或扣押的裁量空間，這不是行政怠惰，是對立法權的實質否決與抗衡，行政獨裁正在成形。
中選會目前僅餘四位委員，依法須五名委員才能開會，行政院若遲遲不任命新任中選會委員，將影響選務工作。
王鴻薇表示，賴清德總統一方面說要朝野合作，一方面無所不用其極的製造朝野對立，製造憲政危機、憲政困境；在目前國際局勢這麼混亂的當下，民進黨政府選擇的不是優先來處理國內的經濟和民生問題，而是政黨對立高漲。
許宇甄表示，依憲政慣例與法治國原則，立法院行使人事同意權，一旦程序完備，行政機關即負有形式發布的義務，並無任意延宕或扣押的裁量空間；中選會人事案通過已逾兩周，行政院仍遲未發布人事令，明顯逾越合理行政作業期間，這不是行政怠惰，而是對立法權的實質否決與抗衡。
許宇甄質疑，年底就要舉行九合一大選，行政院刻意不發布中選會人事令，是想要繼續操弄選舉？還是想沒收選舉？當行政院可以對法律選擇性執行、對預算選擇性編列、對人事任命選擇性發布，「依法行政」便淪為空洞口號。
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