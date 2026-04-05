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中選會人事令延宕 準委員蘇嘉宏「無言以對」

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
立法院通過中選會委員被提名人蘇子喬（左起）、蘇嘉宏、李禮仲及主委被提名人游盈隆人事案，但政院迄今未發出人事令。(本報資料照片) 張幼芳
立法院通過中選會委員被提名人蘇子喬（左起）、蘇嘉宏、李禮仲及主委被提名人游盈隆人事案，但政院迄今未發出人事令。(本報資料照片) 張幼芳

四位準中選會委員迄今未收到人事令，行政院要求立法院後續在中選會人事案上展現誠意，才願配合程序。準中選會委員蘇子喬昨天表示，立法院已完成同意程序，後續任命應依法定程序處理，不宜附加政治性考量，更不宜與立法院後續是否有所謂「誠意」相互連結，且中選會依法獨立行使職權，不應被理解為政治交換的一部分。

另一名準委員蘇嘉宏則是以「無言以對，滅罪消愆」八個字，來表達他的心情。

立法院上月十三日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人的人事案，迄今四位準中選會委員尚未收到人事令，在湊不到五位中選會委員開會的情況下，民眾黨立委李貞秀當選無效之訴持續卡關，並且影響到年底九合一選舉保證金等議案。

對於行政院尚未發出人事令，並要立法院展現誠意，蘇子喬說，從制度與法理角度來看，立法院既已完成同意程序，後續任命作業原則上即應依相關法定程序處理，似不宜再附加其他政治性考量，更不宜與立法院後續是否有所謂「誠意」相互連結。

蘇子喬強調，中選會作為獨立機關，委員任命本質上應以維護制度中立與機關正常運作為優先，不宜被外界理解為政治協商或交換的一部分。

蘇子喬指出，中選會依法獨立行使職權，無論是過去由何種政治背景之政府提名的委員，或是此次經提名並通過同意程序之人選，就任後都應超越黨派立場，依法律獨立行使職權。中選會委員並不是任何政黨的代言人。朝野各界若僅以「藍綠白各有幾席」來理解中選會的人員組成，恐怕會過度政治化，也容易忽略獨立機關應有的制度本質。

針對準中選會委員都沒收到人事令，蘇嘉宏昨天在臉書轉貼相關報導，並寫下「無言以對，滅罪消愆」的評論。

李貞秀 立法院 行政院

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