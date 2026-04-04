重披戰袍選「中二」？ 前立委陳柏惟說話了 民進黨：歡迎

台中市第二選區前立委陳柏惟在2022年中退出台灣基進黨、隔年遭罷免，後與民進黨親近，並在多次選戰為民進黨站台，他今天在臉書宣布，已申請加入民進黨。至於是否重披戰袍選「中二」？陳回應，再找機會說明。民進黨台中市黨部主委許木桂說，陳未表態，若他願意參選中二選區也歡迎。

陳柏惟綽號「3Q」，2018年代表台灣基進黨參加高雄市議員選舉，雖沒當選，但對戰時任高雄市長韓國瑜，有「抗韓戰將」封號一舉成名，2020年在民進黨禮讓下，投入台中市第二選區立委選舉，一舉打敗國民黨立委顏寬恒，後在2021年遭罷免，陳在2022年退黨成為無黨籍。

陳柏惟今天在臉書發文表示，這幾年從街頭到國會，他知道守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手。「一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍」。「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，他決定不再單打獨鬥。他已正式申請加入民主進步黨。身份會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變。

至於加入民進黨後，會考慮再戰2028年中二選區立委？陳柏惟回應，想說的都在（臉書）文章裡面，清明連假後再找機會說明。

許木桂表示，他尚未收到陳柏惟表態消息，且距離立委選舉尚有一段時間，但他若願意參選中二選區立委也歡迎，甚至是如果有機會提前參加該區補選。