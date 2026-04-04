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藍白拒絕推薦監委名單 府：尊重
第6屆監委任期將於今年7月31日屆滿，總統府日前發函給與政黨推薦人選，在民眾黨表態婉拒推薦後，國民黨也定調暫時婉拒推薦人選。對於監察委員相關推薦徵才進度，總統府發言人郭雅慧表示，監察委員提名是總統依憲法須完成之重要職責，攸關監察權運作及國家人權委員會功能發揮。審薦小組自3月10日起展開公開徵才，並已於3月31日截止，同時廣邀政黨、學校、機關及公民團體踴躍推薦或自我推薦，目的就是廣納各界專業人才，襄助總統提出最適任的人選；對於任何政黨是否推薦名單，總統府予以尊重。
郭雅慧表示，審薦小組將秉持公正、客觀、審慎原則，持續傾聽社會各界意見，提出專業、適任、能回應社會期待的人選，並由總統依法、依職權完成提名作業。
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