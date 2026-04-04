「去大公司磨練」陳柏惟宣布：申請加入民進黨

前立委陳柏惟今天在臉書宣布，已申請加入民主進步黨，他說，身分會變，但心向台灣、堅持民主、深耕本土的靈魂不變。

陳柏惟指出，清明回鄉，站在阿公面前，有很多話想說，這幾年，從南到北，從街頭到國會，他的工作雖然是說話，但他心裡比誰都清楚，守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手，「阿公，我決定要入陣了。」

陳柏惟說，游擊隊的日子很自在，有餘裕就就衝鋒陷陣，有困難就休生養息，但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊，一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。

陳柏惟表示，綜觀台灣民主化至今，國家認同的交集、施政經驗的累積，以及面對威脅時的抗壓性，守護台灣這條路，正規軍的戰力缺一不可，他決定不再單打獨鬥。