總預算僵局 許宇甄質疑政院不守法：不是只有在野黨要讓

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣表態，認為應盡速審議總預算。民進黨團幹事長莊瑞雄則說，在野黨真心希望化解僵局，最直接方式是趕快讓總預算付委。國民黨立委許宇甄今表示，民進黨只會要求國會退讓，卻不敢要求行政院守法，總預算僵局根源就在行政院。

許宇甄表示，針對民進黨團稱總預算要解僵局就應儘速付委，還說政治不能只靠發文表態，這樣的說法看似在催促事情往前，實際上卻是在刻意模糊問題本質、轉移社會焦點。憲政體制的運作，從來不是只要求立法院要盡義務，卻容許行政院不守法；更不是行政院先失職，國會還得先吞下去再說。行政院依法編列預算，是無可迴避的法定責任；唯有行政院先善盡守法之責，國會方能履行審查預算的法定義務。兩者互為因果，不容倒果為因。

許宇甄表示，韓國瑜呼籲行政、立法停止過度對抗、朝野各退一步，所謂各退一步，不是只有立法院退、只有在野黨讓，而是行政院也要把自己依法該做的事做好，包括依法副署、依法執行、依法編列預算。可惜民進黨只抓著「立法院要審預算」這件事大作文章，卻故意不談韓院長同樣要求行政院回到法治正軌，這種選擇性解讀，才是真正沒有誠意化解僵局。

許宇甄進一步指出，立法院依法三讀通過的法案，行政院本就應依法執行，並將相關法定預算完整編列送交國會審查。然而這段時間以來，行政院對立法院通過的法律，一再採取不副署、不執行、不編預算的作法，現在甚至連中選會人事同意案通過後，都還拖著不公布、不任命，明明程序已完備，卻遲遲不發人事令，顯然已把法定義務當成政治操作工具。

許宇甄最後表示，國會當然有審查預算的義務，但前提是行政院必須先守法、先補正、先把自己該做的事做好。若民進黨只會要求在野黨退讓，卻對行政院的失職輕輕帶過，這不是化解僵局，而是繼續製造對立。總預算卡關至今，問題根本就在行政院。

國民黨立院黨團書記長林沛祥也說，尊重韓國瑜，會跟黨團先討論。