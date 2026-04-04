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「我決定要入陣」曾遭罷免 前立委陳柏惟宣布申請加入民進黨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委陳柏惟。圖／取自陳柏惟臉書
前立委陳柏惟。圖／取自陳柏惟臉書

台中市第二選區前立委陳柏惟在2022年中退出台灣基進黨，今天在臉書以「阿公，我決定要入陣了」題，宣布要加入民進黨。發文一出，立刻引來許多支持者留言。

陳柏惟綽號「3Q」，2018年代表台灣基進黨參加高雄市議員選舉，雖沒當選，但引發關注，2020年在民進黨禮讓下，投入台中市第二選區立委選舉，一舉打敗國民黨立委顏寬恒，後在2021年遭罷免，陳在2022年退黨成為無黨籍。

陳柏惟今天在臉書發文表示，這幾年從街頭到國會，他知道守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手。他說，游擊隊的日子很自在，有餘裕就衝鋒陷陣，有困難就休生養息，但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊。「一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。」

陳柏惟表示，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，他決定不再單打獨鬥。他已正式申請加入民主進步黨。身份會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變。「阿公，少年仔要進去大公司磨練了，我會認真打拚，不會讓你漏氣。」

陳柏惟 民進黨 基進黨 顏寬恒 罷免

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