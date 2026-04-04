聽新聞
0:00 / 0:00
「我決定要入陣」曾遭罷免 前立委陳柏惟宣布申請加入民進黨
台中市第二選區前立委陳柏惟在2022年中退出台灣基進黨，今天在臉書以「阿公，我決定要入陣了」題，宣布要加入民進黨。發文一出，立刻引來許多支持者留言。
陳柏惟綽號「3Q」，2018年代表台灣基進黨參加高雄市議員選舉，雖沒當選，但引發關注，2020年在民進黨禮讓下，投入台中市第二選區立委選舉，一舉打敗國民黨立委顏寬恒，後在2021年遭罷免，陳在2022年退黨成為無黨籍。
陳柏惟今天在臉書發文表示，這幾年從街頭到國會，他知道守護台灣，不能只靠一張嘴，更要靠一雙捲起袖子的手。他說，游擊隊的日子很自在，有餘裕就衝鋒陷陣，有困難就休生養息，但要打一場長遠且持續的勝仗，除了熱血，更需要穩定的戰略定位，以及一個能真正落實計畫的專業團隊。「一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。」
陳柏惟表示，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，他決定不再單打獨鬥。他已正式申請加入民主進步黨。身份會變，但「心向台灣、堅持民主、深耕本土」的靈魂不變。「阿公，少年仔要進去大公司磨練了，我會認真打拚，不會讓你漏氣。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。