中選會4人事拖逾兩周仍無消息 蘇嘉宏嘆「無言以對，滅罪消愆」

立法院上月通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人的人事案，但迄今4位準中選會委員仍未收到人事令，民眾黨立委李貞秀等案也卡關。蘇嘉宏今也在臉書分享新聞，並留下8個字「無言以對，滅罪消愆」道出心情。

目前備受矚目的李貞秀案，因中選會尚未開委員會議仍卡著。而蘇嘉宏上月在立法院投票通過中選會人事案前，就曾在風傳媒投書表達過對此案的看法，其中蘇認為，在中國大陸的法律體系中，台灣不被視為外國，因此移居台灣的陸配在實務上根本無法完成「放棄中國國籍」的法律程序，在行政法上屬「客觀不可能」，若政府強求人民履行一個制度上不存在的程序，便違反了「期待可能性原則」。

蘇嘉宏在文中呼籲，社會應以中立、理性的態度看待此議題，將其視為制度討論，而非單純的政治攻防或個人品格問題，應避免陷入「抗中保台」的意識形態迷思或無止盡的朝野惡鬥，過度的政治對立不利於台灣社會的長遠發展。不過，蘇也支持透過行政爭訟或憲法訴訟來釐清爭議，展現出對法治精神的尊重，相信透過平和對話與法理辯論，台灣的民主才會更強大。

不過，如今中選會準委員仍為收到人事令，行政院發言人李慧芝也說，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。對此，蘇嘉宏今在臉書分享新聞，留下「無言以對，滅罪消愆」8個字。