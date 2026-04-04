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沈政男批檢察官「讀心術」亂猜 京華城案「默示合意」缺乏證據

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
京華城案審理畫面公開播放，引起社會各界熱烈討論。圖／翻攝台北地院官網、YouTube臺北地院刑事科
京華城案審理畫面公開播放，引起社會各界熱烈討論。圖／翻攝台北地院官網、YouTube臺北地院刑事科

京華城案一審公開審理畫面公開播送，引起社會熱烈討論。醫師沈政男認為，從審理畫面可看到檢方以「默示合意」認定收賄證據薄弱，並批評司法體系不僅誤解民代服務本質，也可能引發公務體系寒蟬效應，衝擊行政運作與民主機制。

沈政男表示，庭上有檢察官認為民代向公務員索取陳情資料、要求彙整屬於施壓，他認為此說法忽略台灣長期以來由民意代表居中協調民眾與政府機關的制度現實，反映檢方對民主運作缺乏理解。他指出，民代「服務」本質即在協助民眾與官僚體系溝通，不能逕行視為不當干預。

針對本案210萬元金流被認定涉及收賄，沈政男質疑關鍵「對價合意」證據不足，強調收賄成立須有明確約定，但本案僅以「默示合意」推論，缺乏具體通聯紀錄或對話佐證，證據強度明顯不足。他並舉陳超明收賄案及徐永明收賄案為例，指出過往判決均有明確通訊內容與金流對應，質疑本案起訴與判決標準不一致。

對於檢方引用「長輩友人涓涓襄助」訊息作為證據，沈政男認為該語句可解釋為一般政治獻金，且訊息傳送對象不只一人，與特定請託事項關聯性不足，難以構成收賄依據。

他也指出，京華城案涉及都市計畫與容積獎勵，屬行政法專業範疇，應由行政法院體系審理，質疑以刑事手段處理是否妥適，並批評檢方與法官未必具備相關專業背景。

沈政男進一步表示，京華城案可能已在公務體系產生寒蟬效應，讓公務員在決策時顧慮法律風險，影響行政效率，甚至牽動重大投資案進程。他認為，若司法對政治與行政運作理解不足，恐對台灣民主制度造成長遠影響。

檢察官 沈政男 京華城案 柯文哲

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