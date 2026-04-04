管碧玲：中共灰帶侵擾徒耗海巡能量 無助兩岸福祉

海洋委員會主委管碧玲日前向外媒表示，去年起中國侵擾行動明顯增加，中國灰色地帶威脅不僅升高區域緊張，也消耗台灣海巡執法能量，非常不公平，更是對兩岸人民無助益。

管碧玲2日在與外國媒體交流時表示，台灣海峽為全球重要航運樞紐，近5成貨櫃航運通行於此，一旦區域衝突升高或航道受阻，將嚴重衝擊全球供應鏈與經濟運作，影響各國民生福祉；台海和平穩定對全球經濟至關重要，中國侵擾行為不僅消耗海巡維護區域安全能量，更影響兩岸人民生活與發展利益。

海委會今天發布新聞稿指出，管碧玲認為中國透過長期藉海警、海監、民兵等各類船舶出入周邊海域，採人員輪替與反覆進出方式累積海域熟悉度，形同進行「戰場經營」，在特定情勢下，甚至出現登檢、阻卻及侵擾台灣執法等作為，持續施壓既有海上秩序；這類灰色地帶行動不僅升高誤判與擦槍走火風險，也直接干擾正常航運及漁業作業，增加航行成本與風險，對兩岸產業民生皆造成負面影響。

管碧玲說明，自去年起中國侵擾行動明顯增加，以東沙海域為例，中國行為往往未具明確理由，甚至非軍演期間持續進行，過去台灣在此區域雖曾有強勢執法案例，但中方當時並未以此為由發動襲擾，顯示近年增加相關行動並非單一事件驅動，而是中國基於其海洋強權與整體戰略布局延伸；政府已持續強化離島及前沿據點防護能力，並規劃發展整體性島嶼防衛系統，以提升應對灰色地帶行動韌性與即時反應能力。

她說，海巡肩負不分國籍救援重任，甚至2025年11月中國以所謂戰備警巡襲擾台灣同時，海巡仍在盡全力為發生火災的中國漁船及漁民進行救援；中國灰帶威脅不僅升高區域緊張情勢，也長期消耗台灣海巡執法能量，這非常不公平，且對中國自身也不利，對兩岸人民更是無助益。

管碧玲強調，海洋治理應回歸開放與透明原則，各方應以降低風險、促進穩定為共同目標；海委會當前聚焦四大治理策略，包括強化海域感知與早期預警能力、深化國際合作與聯合行動機制、維護航道安全與提升風險應處能力，以及提升平戰轉換嚇阻威脅能力，建構全面海域安全韌性與應變效能。