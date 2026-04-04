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影／謝國樑、林沛祥渡罷免風波 盧秀燕返基隆贈匾還願

攝影中心／ 記者黃義書／基隆即時報導
台中市長盧秀燕（中），上午在基隆市長謝國樑（左）、副市長邱佩琳（右）等人的陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王還願。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕（中），上午在基隆市長謝國樑（左）、副市長邱佩琳（右）等人的陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王還願。記者黃義書／攝影

基隆市長謝國樑、立委林沛祥平安渡過罷免案後，台中市長盧秀燕今天赴基隆奠濟宮參拜還願，並致贈「開漳聖蹟」匾額，強調信守承諾、祈求地方平安，也為謝國樑與林沛祥加油打氣。

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕，上午在基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳及立委林沛祥等人的陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王，並還願贈匾，由基隆奠濟宮主委謝文賢代表接受，也將於4月8日安座。隨後盧秀燕在謝國樑、邱佩琳及林沛祥等人的陪同下，到基隆廟口夜市品嚐小吃。

盧秀燕受訪表示，今天特別回到基隆還願，適逢奠濟宮舉行年度祈安法會，除祈求國泰民安、風調雨順，也兌現先前向神明許下的承諾。

她指出，當初基隆市長謝國樑及立委林沛祥面臨罷免挑戰，情勢不明之際，曾到奠濟宮向開漳聖王祈求順利過關，並許願若能度過難關，將回來還願。如今如願以償，特地返基隆履行承諾。

盧秀燕強調，不論對神明或對人，都應該講求誠信、說到做到，因此選在祈安法會期間完成還願。她並表示，開漳聖王長年庇佑地方，「非常靈驗」，奠濟宮累積逾百年信仰歷史，吸引不少信眾前來參拜，這也是她此次返基隆的重要原因。

台中市長盧秀燕（右三），上午在基隆市長謝國樑（右四）、副市長邱佩琳（右二）及立委林沛祥（右一）等人的陪同下，在基隆廟口夜市品嚐小吃。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕（右三），上午在基隆市長謝國樑（右四）、副市長邱佩琳（右二）及立委林沛祥（右一）等人的陪同下，在基隆廟口夜市品嚐小吃。記者黃義書／攝影

台中市長盧秀燕（前右三），上午在基隆市長謝國樑（前中）、副市長邱佩琳（前右二）及立委林沛祥（前左三）等人的陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王，贈送「開漳聖蹟」的匾額還願。由基隆奠濟宮主委謝文賢（前左四）代表接受。記者黃義書／攝影
台中市長盧秀燕（前右三），上午在基隆市長謝國樑（前中）、副市長邱佩琳（前右二）及立委林沛祥（前左三）等人的陪同，前往基隆廟口夜市的奠濟宮參拜開漳聖王，贈送「開漳聖蹟」的匾額還願。由基隆奠濟宮主委謝文賢（前左四）代表接受。記者黃義書／攝影

盧秀燕 林沛祥 謝國樑

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