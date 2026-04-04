行政院長卓榮泰視察台東樂齡社福大樓 強調長照3.0、推動雙照顧政策

行政院長卓榮泰今天往台東視察樂齡社福大樓，由衛生福利部次長呂建德、台東縣副縣長王志輝、立委陳瑩及行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人陪同，實地了解中央與地方合作長照與社福建設推動情形。

卓榮泰表示，政府推動長照政策近二十年，從2007年長照1.0草創階段，到2016年至2025年的長照2.0十年計畫，如今正式邁入長照3.0，無論在經費、服務量能與據點設置上皆大幅成長，中央也將持續強化東部資源配置，落實區域均衡發展。

他指出，長照政策不只是預算增加，更重要的是具體成效。整體經費較初期成長超過18倍，今年再增加逾千億元；服務人力與量能持續擴充，服務人數已突破83萬人。在據點設置方面，全國據點數量成長達22倍；而出院後銜接長照服務時間，也從過去平均51天縮短至4天，顯示整體效率顯著提升。

卓榮泰強調，台灣正邁入超高齡社會，長照體系必須提前布局，透過中央與地方合作，打造從居家、社區到機構的一體化照顧網絡，同時呼應總統賴清德提出的「均衡台灣」理念，讓醫療與長照資源不分東西部、全面普及，減輕家庭照顧負擔。

此次視察的台東樂齡社福大樓已進入試營運階段，總經費約2億1千萬元，由中央與地方共同分擔。卓榮泰表示，未來將成為結合長照、托育與家庭支持的多功能據點，提供長者照顧、家庭照顧者支持及公共托育等服務，打造全方位社福網絡，並落實「雙就業、雙照顧」政策目標，讓民眾兼顧工作與家庭照顧需求。

今天適逢兒童節，卓榮泰面對媒體詢問中選會人事及關稅議題未多作回應，僅向全國兒童表達祝福。他表示，此行先後前往台東大學附設體育高中與樂齡社福大樓參訪，最重要的目標就是讓孩子快樂成長、讓國人更健康，進而讓國家更加強盛。

他指出，無論是長照政策推動、社福資源建置，或立法院審議總預算及相關特別預算案，行政院與立法院都應朝共同目標前進，只要兩院攜手合作，兒童、家庭與整體社會都能感受到實質的幸福與進步。

在區域發展方面，卓榮泰表示，東部除維持良好生活品質外，也需同步發展產業，包括智慧農業、文創觀光、大健康產業及數位遊牧等，形塑在地特色。他並提到，政府正規劃由高雄、屏東延伸至台東的「微笑南灣」觀光廊帶，帶動整體觀光與產業發展。

針對台東人口結構特殊，約三分之一為原住民族，他表示，政府除提供一般長照服務外，也推動文化健康站等措施，兼顧文化與生活需求。

展望未來，卓榮泰強調，中央將持續強化台東醫療與長照量能，包括推動南迴緊急醫療服務中心、離島專科巡診及各地衛生所設施改善，並提升長照據點密度，讓服務更貼近民眾需求，逐步實現從兒童到長者的全齡照顧目標。