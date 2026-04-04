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卓榮泰：立院版財劃法台東升第一級 未考量土地成本與人口結構

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
行政院長卓榮泰今天在台東視察樂齡社福大樓時，針對現行財政劃分機制提出批評，指出目前立院版本的財劃法只依照人口及土地面積計算各縣市的統籌分配款，對東部偏遠縣市影響較大。記者尤聰光／攝影
行政院長卓榮泰今天在台東視察樂齡社福大樓時，針對現行財政劃分機制提出批評，指出目前立院版本的財劃法只依照人口及土地面積計算各縣市的統籌分配款，對東部偏遠縣市影響較大。記者尤聰光／攝影

行政院長卓榮泰今天前往台東視察樂齡社福大樓，地方也當面反映財政困境。台東縣副縣長王志輝指出，依現行財政收支劃分機制，台東雖被劃為第一級，看似「升級」，但在統籌分配款計算上，反而對地方不利，直言這樣的分級方式對台東並不公平。

王志輝表示，台東幅員遼闊、人口密度低，加上高齡化及原住民族比例偏高，公共服務成本遠高於一般縣市，但現行財劃法僅以人口與土地面積作為分配依據，未能反映實際需求，導致資源分配出現落差，「升級」反而成為地方財政壓力來源。

對此，卓榮泰回應表示，現行立法院版本的財劃法確實過於簡化分配公式，只看人口與土地面積，忽略人口結構與治理成本，容易造成不公平現象，尤其對東部偏遠地區影響更為明顯。

他指出，台東土地面積大，但人口稀少、管理成本高，「從第五級升到第一級，理應敲鑼打鼓慶祝，但如果制度沒有調整，實際資源仍可能不到位」，顯示現行分配方式仍有檢討空間。

卓榮泰進一步表示，無論是總預算、國防特別條例或各項特別預算，在審議過程中，都應同步檢視財劃法的合理性，讓資源分配更貼近地方實際需求。否則，即使明年度重新編列預算，仍可能延續既有不公平模式。

他強調，行政院將持續與立法院溝通，推動財劃法檢討修正，特別針對東部及偏鄉地區需求，確保地方在社福、醫療、長照與教育等面向都有足夠資源支撐發展。

卓榮泰最後指出，唯有建立更公平的財政分配機制，才能落實「均衡台灣」理念，讓各地依其條件發展特色產業，同時兼顧偏鄉兒童與高齡族群的基本照顧。

立法院 行政院長 財劃法 卓榮泰

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