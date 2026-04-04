卓榮泰：立院版財劃法台東升第一級 未考量土地成本與人口結構

行政院長卓榮泰今天前往台東視察樂齡社福大樓，地方也當面反映財政困境。台東縣副縣長王志輝指出，依現行財政收支劃分機制，台東雖被劃為第一級，看似「升級」，但在統籌分配款計算上，反而對地方不利，直言這樣的分級方式對台東並不公平。

王志輝表示，台東幅員遼闊、人口密度低，加上高齡化及原住民族比例偏高，公共服務成本遠高於一般縣市，但現行財劃法僅以人口與土地面積作為分配依據，未能反映實際需求，導致資源分配出現落差，「升級」反而成為地方財政壓力來源。

對此，卓榮泰回應表示，現行立法院版本的財劃法確實過於簡化分配公式，只看人口與土地面積，忽略人口結構與治理成本，容易造成不公平現象，尤其對東部偏遠地區影響更為明顯。

他指出，台東土地面積大，但人口稀少、管理成本高，「從第五級升到第一級，理應敲鑼打鼓慶祝，但如果制度沒有調整，實際資源仍可能不到位」，顯示現行分配方式仍有檢討空間。

卓榮泰進一步表示，無論是總預算、國防特別條例或各項特別預算，在審議過程中，都應同步檢視財劃法的合理性，讓資源分配更貼近地方實際需求。否則，即使明年度重新編列預算，仍可能延續既有不公平模式。

他強調，行政院將持續與立法院溝通，推動財劃法檢討修正，特別針對東部及偏鄉地區需求，確保地方在社福、醫療、長照與教育等面向都有足夠資源支撐發展。

卓榮泰最後指出，唯有建立更公平的財政分配機制，才能落實「均衡台灣」理念，讓各地依其條件發展特色產業，同時兼顧偏鄉兒童與高齡族群的基本照顧。