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韓國瑜籲朝野各退一步審總預算 綠黨團：解僵局就付委 不能只靠發文

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中央政府總預算案至今卡關200多天，今年度總預算能否付委是討論焦點。圖為立法院今年通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」情形。圖／聯合報系資料照片
中央政府總預算案至今卡關200多天，今年度總預算能否付委是討論焦點。圖為立法院今年通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」情形。圖／聯合報系資料照片

中央政府總預算案至今卡關200多天，民進黨立院黨團原先研擬要提案、召集協商，要求在野黨放行總預算。不過，隨著立法院長韓國瑜、副院長江啟臣表態，認為應盡速審議總預算。民進黨團幹事長莊瑞雄說，如此一來就不需再另提案，但政治不能只靠發文表態，若在野黨真心希望化解僵局，最直接的方式就是趕快讓總預算付委。

莊瑞雄表示，「既然在野有意要審，黨團就不需再另外提案」，且這樣的發言確實釋出正向訊號，民進黨團樂見朝向盡速審查的方向推進，但也提醒，政治責任不能只停留在口頭表態，「喊快不難，真的放行才叫負責。政治不能只靠發文表態，要用行動負責。」

莊瑞雄指出，若在野黨真心希望化解僵局，最直接的方式就是趕快讓總預算付委並回到理性審查，讓預算依法完成程序，而非一邊呼籲加速，一邊持續杯葛，國家不能停擺，政治不能無限上綱。

莊瑞雄強調，各地方議會都已完成總預算審查，唯獨中央預算卡關，當前社會最關心的是政府各項政策是否如期推動，無論是經濟、社福、民生建設、地方補助或國防安全，預算延宕都將直接影響人民權益，在野黨應以國家整體利益為優先，把預算還給國家，讓政治回到責任，停止以程序手段影響國家運作。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，韓院長口中的「朝野各退一步」，聽起來理性，實質上卻是在要求行政院吞下程序與內容都有重大爭議的法案，這而是把憲政責任往行政機關身上推。真正的問題從來不是誰不讓步，而是這些三讀通過的法案，本身是否符合憲法精神、是否經得起檢驗。

陳培瑜認為，最關鍵的是，總預算不該被當成政治交換的籌碼。預算審查是國家運作的基本工程，應該回到專業與理性，但現在卻被綁在爭議法案之上，一邊強推有問題的法案，一邊又反過來指責行政院拖延預算，這是典型的責任倒置。因此呼籲韓國瑜和在野黨團應盡快在近期讓總預算付委，進行實質審查和討論。

陳培瑜 莊瑞雄 韓國瑜 總預算案

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