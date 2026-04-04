中選會人事未定 卓榮泰：朝野應合作為重 兒童國人都會快樂

針對行政院暫緩發布立法院已通過的4名中央選舉委員會委員人令，行政院長卓榮泰今早在台東視察樂齡社福大樓工程時，未正面回應是否待缺額補齊後才交接，僅以兒童節為由，強調朝野應以合作為重。

卓榮泰面對媒體提問中選會人事案，他僅表示，今天是兒童節，他剛剛去看臺東體育高中，還有現在關心的這些事情都是希望兒童快樂、國人健康、國家更強。在立法院也是，總預算也好，國防特別條例、特別預算也好，還有立法院跟行政院種種所有應該合作的，也都應該在這個大目標之下，只要兩院合作，兒童跟國人都會快樂。

立法院於3月13日行使中選會人事同意權，經記名投票通過主委被提名人游盈隆及國民黨、台灣民眾黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人；但民進黨推薦的副主委胡博硯及委員黃文玲、陳宗義因未過半數遭否決。對此卓榮泰先前在國會答詢時批評在野黨「缺乏誠信」，並表明行政院將補提3人名單，強調願「補足程序，讓在野補足誠信」。

然而，立法院已將同意公文送交行政院，政院卻尚未發布人事命令，引發外界質疑程序延宕。