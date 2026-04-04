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政院不任命已通過中選會委員 許宇甄：行政獨裁成形中

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立法院3月13日通過4位中選會委員人事案，但政院迄今仍未發布人事令，要求立院後續在中選會人事案上展現誠意，才會在程序上配合。國民黨立委許宇甄今表示，行政院以不副署、不任命、不執行、不編預算擴張權力，行政獨裁正在成形。

許宇甄表示，行政權本應受立法權制衡，但行政院長卓榮泰上任以來，先對立法院三讀通過之法律採取「不副署、不執行、不編預算」的消極抵制，繼而在中選會人事案上演變為「不任命」，這已不是個案爭議，而是憲政秩序的破話。行政院將依法行政扭曲為選擇性行政，以拖延取代遵循，以消極不作為掩飾實質抗拒，將法治原則降格為政治鬥爭。

許宇甄進一步指出，依憲政慣例與法治國原則，立法院行使人事同意權，一旦程序完備，行政機關即負有形式發布的義務，並無任意延宕或扣押的裁量空間。中選會人事案通過已逾兩週，行政院仍遲未發布人事令，明顯逾越合理行政作業期間，這不是行政怠惰，而是對立法權的實質否決與抗衡。

許宇甄質疑，年底就要舉行九合一大選，行政院刻意不發佈中選會人事令，是想要繼續操弄選舉？還是想沒收選舉？

許宇甄嚴正批評，當行政院可以對法律選擇性執行、對預算選擇性編列、對人事任命選擇性發布，「依法行政」便淪為空洞口號。這種以「不作為」包裝的權力行使，既迴避政治責任，也規避制度監督，其實質效果與積極濫權無異，甚至更難被即時制衡，已構成一種隱蔽而持續的權力擴張，根本是在為行政獨裁鋪路，對台灣民主構成嚴重威脅。

許宇甄強調，法治國的核心不在權力的強大，而在權力的限制；當行政院習慣以消極不作為對抗立法權，將憲政義務轉化為政治鬥爭選項，權力分立便不再是制度保障，而會淪為裝飾品。若此惡風不止，侵蝕的不僅是個別法案或人事案的正當性，而是整體憲政秩序的根基。

立法院 國民黨 卓榮泰

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